السنغال تتقدم بهدف على قطر في الشوط الأول

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الشوط الأول في ملعب الثمامة بتقدم المنتخب السنغالي على المنتخب القطري بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم 2022.

وحاول «أسود التيرانغا» مباغتة «العنابي» في بداية المباراة بتسديدات جانبت المرمى، واستحوذت السنغال على مجريات الشوط الأول ككل.

وشهدت الدقيقة 28 أولى محاولات قطر على المرمى السنغال، وكانت من صناعة الحارس مشعل برشم، ولكن مرت بسلام على مرمى إدوارد ميندي.

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وحاول أكرم عفيف الحصول على ركلة جزاء بعد توغله على جهة اليسار، لكن الحكم الإسباني ماتيو لاهوز أشار باستمرار اللعب.

بوعلام يخطئ في إبعاد الكرة

وأخطأ خورخي بوعلام في إبعاد الكرة المسددة عن مرماه في الدقيقة 41، ليسددها بولاي ديا في المرمى العنابي، معلنا الهدف الأول للأسود، والذي انتهى عليه الشوط الأول من اللقاء.

يذكر أن قطر لم تستطع إيجاد طريق الشباك، لتكون أول بلد مضيف لا يسجل هدفا على مدار ثلاثة أشواط.