الأشواط الأولى.. هولندا والسنغال تتقدمان على قطر والإكوادور

تقدم المنتخب السنغالي بهدف نظيف على نظيره منتخب الإكوادور في المباراة التي تجمع بينهم على ستاد خليفة ، بقدم اللاعب اسماعيلا سار في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، هذه النتيجة تؤهل المنتخب السنغالي ثانيًا خلف منتخب هولندا بست نقاط.
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هولندا تسيطر على المباراة أمام قطر
وعلى ملعب البيت سجل كودي جاكبو هدف «الطواحين» الوحيد في الشوط الأول، أمام «العنابي»، في شوط شهد سيطرة كاملة من جانب منتخب هولندا، ولكن دون خطورة تذكر، وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الهولندي أولًا للمجموعة بسبع نقاط.
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