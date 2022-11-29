الأشواط الأولى.. هولندا والسنغال تتقدمان على قطر والإكوادور

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم المنتخب السنغالي بهدف نظيف على نظيره منتخب الإكوادور في المباراة التي تجمع بينهم على ستاد خليفة ، بقدم اللاعب اسماعيلا سار في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، هذه النتيجة تؤهل المنتخب السنغالي ثانيًا خلف منتخب هولندا بست نقاط.

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