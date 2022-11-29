مارتينو: نسعى للفوز بنتيجة عريضة على السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب المنتخب المكسيكي جيراردو مارتينو أن المباراة أمام المنتخب السعودي ستكون صعبة للغاية، حيث ستحسم تأهل المنتخبين إلى الدور المقبل من كأس العالم 2022.

وأشار مارتينو إلى أنه لن يلتفت لنتيجة المباراة الأخرى بين بولندا والأرجنتين، وسيسعى للتركيز في مباراة السعودية، ومحاولة الفوز بها وتسجيل عديد الأهداف، لتحقيق حلم التأهل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأضاف جيراردو أن الجماهير ستكون حاضرة بقوة غدًا، وستؤازر الفريقين ويتوقع تواجد جماهير سعودية غفيرة، نظرًا لقرب المسافة بين البلدين، لكنه يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية تجعلهم مرفوعي الرؤوس.

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وأردف جيراردو مارتينو قوله: ندخل المباراة ولا بديل أمامنا سوى الفوز، نحن جاهزون لخوض المباراة، لا يوجد مبرر لعدم تسجيل الأهداف في المواجهات السابقة، لكن أمام السعودية يجب أن نسجل عديد الأهداف، لذا سنلعب بتشكيلة هجومية.

إشادة بالمنتخب السعودي

وأشاد المدرب الأرجنتيني بالمنتخب السعودي وأدائه خلال البطولة، مؤكدًا أنه لعب مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، فهو يمتلك عناصر جيدة.

وتلتقي المكسيك منتخب السعودية في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم، على ملعب لوسيل في التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.