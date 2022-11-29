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«الثلاثي العربي» في صراع الكراسي الموسيقية للتأهل لدور 16 في «مونديال قطر»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 04:48 مساء
«الثلاثي العربي» في صراع الكراسي الموسيقية للتأهل لدور 16 في «مونديال قطر»
المنتخبات العربية صاحبة الحظوظ في كأس العالم 2022، من اليمين تونس والمغرب والسعودية. (أرشيفية: الإنترنت)
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يستعد ثلاثة من ممثلي العرب لخوض لعبة الكراسي الموسيقية في الجولة الثالثة والأخيرة في مونديال قطر 2022، للظفر بالتأهل لدور الـ16، وذلك بعد خروج قطر رسميًا من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

ومن بين 27 منتخبًا تبقى حظوظها قائمة بعد مضي جولتين من دور المجموعات، لكن ممثلي العرب الثلاثة يطمحون إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل، فالسعودية تحتاج إلى الفوز على المكسيك، أو التعادل مع حسابات معقدة للصعود، كذلك المغرب، لديها فرصة العبور كأول مجموعتها، إلا أنها تبقى متاحة في حالة الفوز، والتعادل يبقى مريحًا، إذا ما خسرت بلجيكا.

وبعيدا عن أية مفاجآت محتملة، فإن تونس تعتبر الأقل حظًا بين العرب، فلا بديل عن الفوز، وانتظار نتائج الآخرين.

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نظرة على المجموعات لنرى حظوظ كل منتخب في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، في آخر جولة من دور المجموعات.

المجموعة الأولى
تبقى الاحتمالات قائمة في المجموعة الأولى لثلاث فرق، إذ يمكنها العبور إلى الدور المقبل في حالة تحقيق الفوز، فتحتاج هولندا للفوز أو التعادل في مبارتها أمام المنتخب المستضيف قطر، كذلك الإكوادور تحتاج إلى الفوز على السنغال أو التعادل للعبور إلى الدور المقبل.

أما السنغال فيتوجب عليها الفوز فقط أمام الإكوادور للعبور إلى دور الـ 16، بل ويمكن أن تصعد كأول المجموعة، في حالة تعادل هولندا أمام قطر التي ودعت البطولة رسميًا.

المجموعة الثانية
إنجلترا المتصدرة تحتاج إلى التعادل أو الفوز على ويلز للمرور للدور المقبل، فيما تحتاج إيران إلى فوز أو تعادل للعبور، بينما تحتاج أميركا للفوز أمام إيران للعبور للدور القادم كثاني المجموعة.

ويلز متذيلة المجموعة وبنقطة يتيمة يمكنها كذلك المضي قدمًا لدور الـ 16 كأول أو ثاني المجموعة في حالة تحقيق الفوز أمام إنجلترا، وتعادل إيران وأميركا، وبحسب عدد الأهداف التي ستجلها أو ستقبلها، سيتحدد ترتيبها في المجموعة.

المجموعة الثالثة
الأخضر السعودي ممثل العرب في هذه المجموعة، يحتاج إلى الفوز للتأهل، فإذا ما خسرت بولندا أمام الأرجنتين يمكن للسعودية أن تكون أول أو ثاني المجموعة مناصفة مع الأرجنتين ويتحدد الترتيب بناء على عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة في شباكه، أما في حالة التعادل، فتحتاج السعودية لخسارة بولندا وبفارق ثلاثة أهداف من الأرجنتين.

وبناء عليه يمكن لبولندا العبور للدور المقبل في حالة الفوز أو التعادل أمام الأرجنتين، كذلك يلزم منتخب «التانجو» الفوز للمرور كأول مجموعة، أو التعادل ليعبر كثاني المجموعة.

المكسيك بدورها لم تودع البطولة بعد، فلا بديل عن الفوز أمام الأخضر السعودي مع خسارة الأرجنتين من بولندا لتعبر كثاني المجموعة، أو في حالة تعادل الأرجنتين فإنها تحتاج لتسجيل أربعة أهداف.

المجموعة الرابعة
فرنسا التي خطفت بطاقة التأهل عن هذه المجموعة، وضمنت تأهلها كمتصدر، تواجه المنتخب التونسي ممثل العرب الثاني، الطامح في تخطي دور المجموعات، لكن لا بديل أمام التوانسة سوى الفوز على فرنسا، مع تعادل أستراليا أمام الدنمارك والحفاظ على فارق الأهداف بينها وبين أستراليا، بينما فوز الدنمارك يعني تساويها مع تونس، والتي ستحتاج إلى فارق أهداف بينها وبين الدنمارك للعبور.

المجموعة الخامسة
إسبانيا أولًا في حالة الفوز، وكوستاريكا ثانيًا في حالة الفوز أيضًا، أو المرور كأول مجموعة في حالة تعادل إسبانيا، أما المنتخب الألماني فيحتاج إلى الفوز وانتظار نتيجة اليابان أمام إسبانيا، ففي حالة تعادل اليابان فإن ألمانيا تحتاج لتسجيل فارق ثلاثة أهداف لتمر على حساب «الكمبيوتر» الياباني.

فوز اليابان وكوستاريكا يضمن تأهلهما عن هذه المجموعة، برصيد ست نقاط، وستتأهل اليابان كأول المجموعة، أما في حالة تعادل المنتخبين أمام إسبانيا وألمانيا، فإن اليابان ستعبر رفقة إسبانيا إلى دور الـ16.

المجموعة السادسة
ممثل العرب الثالث في كأس العالم، يحتاج للفوز على كندا للتأهل كأول المجموعة، في حالة خسارة كرواتيا أو تعادلها أمام بلجيكا، بينما التعادل يعقد الحسابات، فستحتاج المغرب أولًا لفوز كرواتيا على بلجيكا أو العكس، و في حالة التعادل بين المنتخبين، فإن «أسود الأطلسي»، سيتأهلون كثانِ للمجموعة، وفي حالة الخسارة، فإن فوز كرواتيا على بلجيكا يسمح بعبور المغاربة إلى الدور المقبل.

كندا التي فقدت فرصة التأهل ستواجه المغرب، بينما بلجيكا لا بديل عن الفوز أمام كرواتيا للمضي قدمًا نحو المرحلة المقبلة، بينما يكفي كرواتيا التعادل للتأهل.

المجموعة السابعة
«راقصوا السامبا» بعد فوزهم بشق الأنفس على «الساعات» السويسرية، قد ضمنوا التأهل رسميًا كأول للمجموعة، إلا إذا حققت سويسرا الفوز بفارق ثلاثة أهداف، فستتصدر المجموعة وتحل البرازيل ثانيًا في حالة خسارتها أمام الكاميرون.

وتحتاج صربيا إلى الفوز فقط للتأهل مع خسارة الكاميرون، بينما سويسرا تحتاج للفوز بفارق هدفين في حالة فوز «أسود» الكاميرون على البرازيل.

الكاميرون بدورها تملك حظوظًا في التأهل، ففي حالة تعادل سويسرا وصربيا في المقابلة التي ستجمع بينهما، وفوزهم على البرازيل يضمن لهم العبور للدور المقبل، أما فوز صربيا على سويسرا، يعني حاجة «الأسود غير المروضة» للإبقاء على فارق الأهداف بينها وبين صربيا، في فوزها على البرازيل.

المجموعة الأخيرة
البرتغال متصدر المجموعة ضمنت التأهل رسميًا، لكن فوز غانا وتحقيق فارق ثلاثة أهداف مع خسارة البرتغال، يعني تأهل غانا كأول مجموعتها، فيما يكفي التعادل للمنتخب البرتغالي لتصدر المجموعة.

وتبقى حظوظ منتخبي الأوروغواي وكوريا الجنوبية قائمة، ففي حالة تحقيق الفوز وخسارة غانا، فإن فارق الأهداف سيأهل أحد المنتخبين، أما في حالة تعادل غانا، فإن كوريا مطالبة بالفوز بفارق هدفين عنهم للتأهل على حسابهم للدور المقبل.

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