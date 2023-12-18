المهدئات تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت مجلة «Sleep Medicine Reviews» دراسة قام بها باحثون من جامعة هونغ كونغ تقول إن تناول الأدوية المهدئة والمنومة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام.

وأوضحت المجلة أن باحثين من 11 دولة حول العالم قاموا بإجراء 20 دراسة وصفية (رصدية) شملت ستة ملايين شخص، وقام الباحثون فيها بعزل المعلومات الخاصة بالحالة الصحية للمشاركين في الدراسات وتناولهم أدوية مختلفة، حسب «روسيا اليوم».

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وجاءت النتائج الخاصة بالتحليل التلوي (تحليل حجم التأثير) للدراسات العلمية، لتؤكد أن عينة البحث ممن تناولوا المهدئات المنومة ازداد خطر إصابتهم بكسور العظام مقارنة بأولئك الذين لم يتناولونها.

واكتشف الباحثون أن نسبة التعرض لخطر الإصابة بكسور الورك يزداد بـ32% في حالة تناول هذه الأدوية في حين تصل النسبة إلى 41% بالنسبة لاحتمالية التعرض لكسور عظام أخرى ولا تختلف التقديرات حسب فترة تناول هذه الأدوية فهي ثابتة سواء كانت الفترة طويلة أو قصيرة.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تكون مفيدة لكبار السن، لأن كثافة ومتانة العظام مع التقدم بالعمر تنخفض ويطلق عليها (هشاشة العظام)، وتناول الأدوية المهدئة والمنومة يفاقم هشاشة العظام. لذلك عليهم الانتباه لعدم تناولها أو استشارة الطبيب قبل ذلك.