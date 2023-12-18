  • Alwasat News
Atwasat

المهدئات تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 10:02 صباحا
المهدئات تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام
أنواع من أدوية المهدئات والمنومات (أرشيفية: الانترنت)
alwasat radio

نشرت مجلة «Sleep Medicine Reviews» دراسة قام بها باحثون من جامعة هونغ كونغ تقول إن تناول الأدوية المهدئة والمنومة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام.

وأوضحت المجلة أن باحثين من 11 دولة حول العالم قاموا بإجراء 20 دراسة وصفية (رصدية) شملت ستة ملايين شخص، وقام الباحثون فيها بعزل المعلومات الخاصة بالحالة الصحية للمشاركين في الدراسات وتناولهم أدوية مختلفة، حسب «روسيا اليوم».

تحذيرات أوروبية من أدوية احتقان الأنف لبعض فئات المرضى
وكالة الأدوية الأوروبية تجيز لقاح شركة «فالنيفا» لداء شيكونغونيا

وجاءت النتائج الخاصة بالتحليل التلوي (تحليل حجم التأثير) للدراسات العلمية، لتؤكد أن عينة البحث ممن تناولوا المهدئات المنومة ازداد خطر إصابتهم بكسور العظام مقارنة بأولئك الذين لم يتناولونها.

واكتشف الباحثون أن نسبة التعرض لخطر الإصابة بكسور الورك يزداد بـ32% في حالة تناول هذه الأدوية في حين تصل النسبة إلى 41% بالنسبة لاحتمالية التعرض لكسور عظام أخرى ولا تختلف التقديرات حسب فترة تناول هذه الأدوية فهي ثابتة سواء كانت الفترة طويلة أو قصيرة.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تكون مفيدة لكبار السن، لأن كثافة ومتانة العظام مع التقدم بالعمر تنخفض ويطلق عليها (هشاشة العظام)، وتناول الأدوية المهدئة والمنومة يفاقم هشاشة العظام. لذلك عليهم الانتباه لعدم تناولها أو استشارة الطبيب قبل ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف إلى الأسماء والأعمال المرشحة للفوز بجائزة البوكر 2024

تعرف إلى الأسماء والأعمال المرشحة للفوز بجائزة البوكر 2024
مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يحرم ليفربول من استعادة قمة الدوري الإنجليزي
بماذا يعد بوتين الروس في ولايته الخامسة؟

بماذا يعد بوتين الروس في ولايته الخامسة؟
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية

قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
تفكك «دولة» الكيان الصهيوني؟

تفكك «دولة» الكيان الصهيوني؟
عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية للدراجات

عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية للدراجات
«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على غزة؟

«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على ...
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي

72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»

شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا

«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا

عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير

الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
«النواب» يعلن نتائج لقاء المنفي وعقيلة وحفتر

«النواب» يعلن نتائج لقاء المنفي وعقيلة وحفتر
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط

سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات

«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة ...
حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد

حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية
الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية
النظافة المفرطة قد تؤدى إلى الأمراض الجلدية
النظافة المفرطة قد تؤدى إلى الأمراض الجلدية
الاتحاد الأوروبي يجيز دواء للقضاء على سرطان بطانة الرحم
الاتحاد الأوروبي يجيز دواء للقضاء على سرطان بطانة الرحم
1100 من مرضى طبيب أسنان فرنسي مدعوون لإجراء فحوص بسبب «انتهاكات خطيرة»
1100 من مرضى طبيب أسنان فرنسي مدعوون لإجراء فحوص بسبب «انتهاكات ...
فقدان الوزن السريع يسبب خللا هرمونيا
فقدان الوزن السريع يسبب خللا هرمونيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اتفاقية تعاون بين جامعة سرت ومصحة الغد الإيوائية
اتفاقية تعاون بين جامعة سرت ومصحة الغد الإيوائية...
الكافيين يؤثر في قدرة الدماغ على التعلم
الكافيين يؤثر في قدرة الدماغ على التعلم...
دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي
دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي...
تأثير المشي على مستوى السكر بالدم
تأثير المشي على مستوى السكر بالدم...
منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة بالصين
منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في ......
المزيد
المهدئات تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام
المهدئات تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام...
«العرعر» يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والتخثر
«العرعر» يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والتخثر...
رئيس «موديرنا» يأمل بلقاح يعالج سرطان الجلد بمجرد ظهوره
رئيس «موديرنا» يأمل بلقاح يعالج سرطان الجلد بمجرد ظهوره...
فقدان الوزن السريع يسبب خللا هرمونيا
فقدان الوزن السريع يسبب خللا هرمونيا...
1100 من مرضى طبيب أسنان فرنسي مدعوون لإجراء فحوص بسبب «انتهاكات خطيرة»
1100 من مرضى طبيب أسنان فرنسي مدعوون لإجراء فحوص بسبب ......
المزيد