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تحذيرات أوروبية من أدوية احتقان الأنف لبعض فئات المرضى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 01:30 مساء
تحذيرات أوروبية من أدوية احتقان الأنف لبعض فئات المرضى
«السودوإيفيدرين» منشّط يُستخدم غالباً كمزيل للاحتقان في حالات نزلات البرد أو الحساسية، لكنه قد يُحدِث مضاعفات خطيرة مميتة (أ ف ب).
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أوصت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، مرضى ارتفاع ضغط الدم الشديد أو غير المسيطَر عليه (غير المعالج أو المقاوم للعلاج)، أو الفشل الكلوي الحاد (المفاجئ) أو المزمن (الطويل الأمد) بعدم استخدام الأدوية المخفِفة لاحتقان الأنف التي تحتوي على «السودوإيفيدرين»، تفادياً لحدوث مضاعفات خطيرة.

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني أن «السودوإيفيدرين»، المنشّط الذي يُستخدم غالباً كمزيل للاحتقان في حالات نزلات البرد أو الحساسية، قد يتسبب في متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس ومتلازمة تضيّق الأوعية الدماغية العكوسة، وهما تأثيران نادران يمكن أن يؤديا إلى انخفاض في تدفّق الدم إلى الدماغ، مما قد يُحدِث مضاعفات خطيرة مميتة، حسب وكالة «فرانس برس».

نصائح بالتوقف الفورى حال ظهور أعراض
وتتوافر الأدوية التي تحتوي على «السودوإيفيدرين» في دول الاتحاد الأوروبي بأسماء علامات تجارية مختلفة، من بينها «أكتيفيد» و«أسبرين كومبلكس» و«كلاريناز» و«أومكس روم» و«نوروفين كولد آند فلو» و«آييريناز».

وشددت لجنة تقييم مخاطر التيقظ الدوائي في الوكالة على ضرورة أن «ينصح المتخصصون في الرعاية الصحية المرضى بالتوقف فوراً عن استخدام هذه الأدوية وطلب العلاج إذا ظهرت عليهم أعراض متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي العكوس، ومتلازمة تضيّق الأوعية الدماغية العكوسة مثل الصداع الشديد المفاجئ والغثيان والقيء والتشنجات والاضطرابات البصرية».

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وأوصت اللجنة كذلك بتحديث المعلومات المتعلقة بكل الأدوية التي تحتوي على «السودوإيفيدرين» بتضمينها هذه المخاطر. ويتوقع أن تدرس اللجنة العلمية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، في الأشهر المقبلة، توصية لجنة تقييم المخاطر، على أن تحيل الرأي الذي ستتوصل إليه إلى المفوضية الأوروبية، لاتخاذ القرار النهائي.

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