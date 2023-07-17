منها تخفيف آلام المفاصل.. 6 فوائد للفلفل الأسود

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

الفلفل الأسود من أشهر التوابل المستخدمة على الموائد العربية والعالم، ولا يقتصر استخدامه على إضافة مذاق جيد للأطعمة بل له عديد الفوائد الصحية لما يحتويه من معادن وفيتامينات مختلفة.

وينصح خبراء التغذية بالحرص على استخدام الفلفل الأسود في فترات الرياح الموسمية، لأنها تتصف بالحرارة المتقلبة، والمناخ غير المستقر الذي يؤثر سلبا على الجهاز المناعي للجسم، ويجعله عرضة لنزلات البرد ومشاكل الهضم، حسب موقع «healthshots».

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فوائد الفلفل الأسود

يعمل الفلفل الأسود على تقوية جهاز المناعة لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين (سي)، وبالتالي يعزز آليات الدفاع للجسم أمام تقلب الحرارة والفيروسات.

كما يساعد الفلفل الأسود في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، خصوصا في فترة الرياح الموسمية التي تسبب مشاكل عديدة بالجهاز التنفسي. يعمل الفلفل الأسود كطارد طبيعي للبلغم، ويساعد على تخفيف الاحتقان. وتساعد مادة «بيبيرين» الموجودة به على تدفق الهواء وتخفيف احتقان الأنف.

ويحفز الفلفل الأسود كذلك امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، بفضل مادة «بيبيرين» الموجودة به التي تحسن امتصاص الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

إضافة إلى ذلك، يقي الفلفل الأسود من العدوى، خصوصا في موسم الرياح الموسمية مع كثرة انتشار البكتيريا والفيروسات في البيئة المحيطة، لأنه يتميز بخصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تمنع نمو مسببات الأمراض المختلفة. كما يعمل كمضاد حيوي طبيعي، يمنع نمو البكتيريا الضارة ويقلل من مخاطر العدوى.

الفلفل الأسود يساعد في تخفيف من مشاكل الهضم والانتفاخ بالمعدة، وذلك من خلال زيادة إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة. ويساعد في تكسير المكونات الغذائية المعقدة ويعزز امتصاص العناصر الغذائية.

يساعد الفلفل الأسود في تخفيف من آلام المفاصل، لأنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات. وأثبتت دراسات أن مادة «بيبيرين» النشطة تقلل الالتهاب وتخفف الألم.