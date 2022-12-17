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أعراض «هربس الشفاه» وكيفية علاجه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 11:12 صباحا
أعراض «هربس الشفاه» وكيفية علاجه
«هربس الشفاه» مرض معدٍ للغاية ويعالج بمضادات الفيروسات (الإنترنت)
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«هربس الشفاه» مرض مُعدٍ للغاية يسببه فيروس الهربس البسيط من النوع الأول.

وأعراض الإصابة بـ«هربس الشفاه» تتمثل في ظهور بثور قيحية على الشفاه مع الشعور بشد وحكة وألم ووخز بها وذلك وفقا لموقع «صحة 24».

ويتم علاج «هربس الشفاه» بواسطة مضادات الفيروسات، مع ضرورة اتباع بعض التدابير للحيلولة دون انتقال العدوى إلى شخص آخر، أبرزها عدم التقبيل وعدم استخدام الأغراض الشخصية كالمناشف والأكواب بشكل مشترك، مع مراعاة غسل اليدين بانتظام، لاسيما بعد كل مرة يتم فيها لمس الشفاه.

و«هربس الشفاه» يشكل خطرًا داهمًا على الأطفال حديثي الولادة والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، فيجب اتخاذ الحيطة لعدم نقل المرض لهم، وعند إصابتهم يجب متابعة طبيب مختص بشكل مستمر ودوري حتى العلاج منه.

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