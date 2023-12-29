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«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 07:46 مساء
«غوغل» توافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك بقيمة 5 مليارات دولار
شعار شركة «غوغل» (أرشيفية: الإنترنت)
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وافقت شركة «غوغل» على تسوية دعوى قضائية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة تتعلق بخصوصية المستهلك، تطلب تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل، بسبب مزاعم بأنها تتبعت بيانات مستخدمين ظنوا أنهم كانوا يتصفحون بشكل خاص.

وفي قرار المحكمة، أكد القاضي أن محامي «غوغل» توصلوا إلى اتفاق أولي لتسوية دعوى جماعية، قدمت في العام 2020، وتقول إن ملايين الأفراد يرجح أنهم تأثروا، حسب وكالة «فرانس برس».

مطالب بـ 5 آلاف دولار لكل مستحدم 
وطالب محامو المدعين بخمسة آلاف دولار على الأقل لكل مستخدم قالوا إن الشركة تتبعتهم في أثناء زيارتهم «غوغل أناليتيكس» أو مدير الإعلانات في وضع التصفح الخاص بدون تسجيل الدخول إلى حساب «غوغل» الخاص بهم، وذلك يشكل بالإجمالي نحو 5 مليارات دولار على الأقل.

ولم ترد شركة «غوغل» ومحامو المستهلكين على الفور على طلب الوكالة الفرنسية الإدلاء بتعليق. وتقول الدعوى، التي قدمت أمام محكمة في كاليفورنيا، إن ممارسات «غوغل» انتهكت خصوصية المستخدمين من خلال خداعهم عمدا.

«عوغل» تطلع على بيانات المستخدمين دون إذن؟ 
وجاء في الدعوى أن «غوغل» وموظفيها عطلوا القدرة على معرفة تفاصيل حميمية عن حياة الأفراد واهتماماتهم، واستخدامهم الإنترنت.

وحولت «غوغل» نفسها إلى مصدر معلومات مفصلة وشاملة بدون أي مساءلة «لدرجة لم يكن ليتصورها جورج أورويل»، وفق الدعوى.

ولم يجر الإفصاح عن قيمة التسوية الأولية بين الطرفين. ومن المتوقع التوصل إلى تسوية رسمية، للحصول على موافقة المحكمة بحلول 24 فبراير المقبل.
 

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