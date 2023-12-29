  • Alwasat News
Atwasat

تراجع أسهم «بوينغ» بسبب طائراتها «737 ماكس»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 08:55 صباحا
تراجع أسهم «بوينغ» بسبب طائراتها «737 ماكس»
طائرة «بوينغ 777 إكس» تحلق فوق دبي في 14 نوفمبر للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة. (أ ف ب)
alwasat radio

تراجع سعر سهم شركة «بوينغ» بعدما أعلنت مجموعة الطيران الأميركية العملاقة أنه ينبغي تفحص طائراتها من طراز «737 ماكس» للتحقق من عدم وجود أجهزة غير مثبتة بإحكام في أنظمة التحكم في دفة الطائرة.

وقال ناطق باسم إدارة الطيران الاتحادية «إف إف إيه» إن مجموعة «بوينغ» أوصت شركات الطيران التي تستخدم هذا الطراز بإجراء فحص بعدما اكتشف مشغل دولي برغيا غير مثبت بصمولة أثناء إجراء عملية صيانة روتينية، وفق وكالة «فرانس برس».

الصين ترفع حظر استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس
هيئة الطيران المدني السعودية تسمح بعودة طائرات «بوينغ 737 ماكس» للخدمة

وأضاف الناطق: «ستنظر إدارة الطيران الاتحادية في اتخاذ إجراء إضافي بناء على أي اكتشاف آخر لمعدات رخوة أو مفقودة»، مشيرا إلى أن «بوينغ» عثرت أيضا في طائرة غير مسلّمة على برغي غير مثبت بشكل صحيح.

تراجع أسهم «بوينغ»
وتراجع سعر سهم بوينغ 1.2 % منتصف الخميس بعدما أعلن ناطق باسم الشركة توصية المشغلين بفحص طائراتهم من طراز « 737 ماكس».

وقال الناطق إن «طائرة بيونغ أُصلحت»، وأضاف: «من باب الحذر، نوصي المشغلين بفحص طائراتهم من طراز 737 ماكس وإبلاغنا بأي نتائج. أبلغنا إدارة الطيران الاتحادية وعملاءنا وسنبقيهم على اطلاع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين
مرشحة الرئاسة الأميركية نيكي هايلي تواجه انتقادات شديدة عقب تصريحات حول «العبودية»

مرشحة الرئاسة الأميركية نيكي هايلي تواجه انتقادات شديدة عقب تصريحات حول ...
شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة
شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق عقب دعوات تسليح المدنيين في السودان

شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق عقب دعوات تسليح المدنيين في السودان
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك

وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو اليوم

روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو اليوم
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس
كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية

كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية
محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»

محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات

الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات
بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة

بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل ...
النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة

النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة

حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة

رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة
حماد يصدر قرارا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة

حماد يصدر قرارا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة
أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة

الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة
أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023

أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية
آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية
أسعار النفط تستقر بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة
أسعار النفط تستقر بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة
تظاهرات في الأرجنتين ضد إجراءات الرئيس الاقتصادية
تظاهرات في الأرجنتين ضد إجراءات الرئيس الاقتصادية
«شاومي» تقدم أولى سياراتها الكهربائية (فيديو)
«شاومي» تقدم أولى سياراتها الكهربائية (فيديو)
النرويج تسحب استثماراتها من 12 شركة خليجية
النرويج تسحب استثماراتها من 12 شركة خليجية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات الأوروبية؟
كيف مكنت «ناقلات الظل» روسيا من الالتفاف على العقوبات ......
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية
قيود على الدولار في العراق تربك الحياة اليومية...
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار
صعود أسعار النفط العالمية.. خام «برنت» بـ76.4 دولار...
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»...
المزيد
تراجع أسهم «بوينغ» بسبب طائراتها «737 ماكس»
تراجع أسهم «بوينغ» بسبب طائراتها «737 ماكس»...
تقرير: نصف سفن الحاويات المارة عبر البحر الأحمر تُغيِّر مسارها
تقرير: نصف سفن الحاويات المارة عبر البحر الأحمر تُغيِّر ......
تحالف بين أكبر منتج للنحاس في العالم ومجموعة خاصة لمضاعفة إنتاج الليثيوم
تحالف بين أكبر منتج للنحاس في العالم ومجموعة خاصة لمضاعفة ......
النرويج تسحب استثماراتها من 12 شركة خليجية
النرويج تسحب استثماراتها من 12 شركة خليجية...
«شاومي» تقدم أولى سياراتها الكهربائية (فيديو)
«شاومي» تقدم أولى سياراتها الكهربائية (فيديو)...
المزيد