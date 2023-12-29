تراجع أسهم «بوينغ» بسبب طائراتها «737 ماكس»

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر سهم شركة «بوينغ» بعدما أعلنت مجموعة الطيران الأميركية العملاقة أنه ينبغي تفحص طائراتها من طراز «737 ماكس» للتحقق من عدم وجود أجهزة غير مثبتة بإحكام في أنظمة التحكم في دفة الطائرة.

وقال ناطق باسم إدارة الطيران الاتحادية «إف إف إيه» إن مجموعة «بوينغ» أوصت شركات الطيران التي تستخدم هذا الطراز بإجراء فحص بعدما اكتشف مشغل دولي برغيا غير مثبت بصمولة أثناء إجراء عملية صيانة روتينية، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأضاف الناطق: «ستنظر إدارة الطيران الاتحادية في اتخاذ إجراء إضافي بناء على أي اكتشاف آخر لمعدات رخوة أو مفقودة»، مشيرا إلى أن «بوينغ» عثرت أيضا في طائرة غير مسلّمة على برغي غير مثبت بشكل صحيح.

تراجع أسهم «بوينغ»

وتراجع سعر سهم بوينغ 1.2 % منتصف الخميس بعدما أعلن ناطق باسم الشركة توصية المشغلين بفحص طائراتهم من طراز « 737 ماكس».

وقال الناطق إن «طائرة بيونغ أُصلحت»، وأضاف: «من باب الحذر، نوصي المشغلين بفحص طائراتهم من طراز 737 ماكس وإبلاغنا بأي نتائج. أبلغنا إدارة الطيران الاتحادية وعملاءنا وسنبقيهم على اطلاع».