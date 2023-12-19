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«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 04:19 مساء
«لوفتهانزا» تطلب 40 طائرة إيرباص و40 طائرة بوينغ بـ9 مليارات دولار
طائرة تابعة لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا في مطار تل أبيب لإجلاء مواطنين ألمان، 12 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة الطيران الألمانية «لوفتهانزا»، الثلاثاء، تقديمها طلبية لشراء أربعين طائرة بوينغ من طراز «737-8 ماكس»، وأربعين طائرة إيرباص من طراز«إيه 220-300» بتسعة مليارات دولار تقريبا.

وقال عضو مجلس الإدارة، ديتليف كايزر، في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «الطلبية تشمل طائرات قصيرة ومتوسطة المدى مع خيارات لشراء طائرات إضافية، ما يجعلها أكبر عملية تحديث لأسطول المجموعة في تاريخها».

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وتضم خيارات الطلبية أربعين طائرة إضافية من طرازات «إيه 320»، التي تشغّل المجموعة منها حاليا 450 طائرة. ومن المتوقّع تسليم هذه الطلبية بين عامي 2026 و2032.

طائرة تنتج 30% أقل من ثاني أكسيد الكربون
وستكون طائرات «إيه 220» مخصصة للاستخدام من قِبل شركة «لوفتهانزا سيتي إيرلاينز» الجديدة للمسافات القصيرة بين فرانكفورت وميونخ.

لكن لم يتخذ قرار نهائي حول أي من شركات الطيران التابعة لمجموعة «لوفتهانزا» ستستخدم طائرات «بوينغ 737-8 ماكس»، إذ تضم المجموعة شركات: «لوفتهانزا» ولوفتهانزا سيتي إيرلاينز والخطوط الجوية السويسرية.

وأوضح كايزر: «هذه الطائرات أكثر هدوءا وأكثر كفاءة، وتنتج ما يصل إلى 30% أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالنماذج السابقة».

وتهدف المجموعة إلى خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2019، وتحقيق تحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول العام 2050.


 

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