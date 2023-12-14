الجيش الألماني يوقع عقدًا لشراء 62 مروحية قتالية خفيفة من «إيرباص»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «إيرباص» الخميس توقيع الجيش الألماني عقدًا لشراء 62 مروحية قتالية متعددة المهام من طراز «اتش 145 إم»، قد تصل قيمتها إلى 2,7 مليار يورو وفق تقارير صحفية في أكبرطلبية على الإطلاق لهذا النوع من الطائرات.

وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة «فرانس برس» إن «الوزارة تؤكد أن العقد المرتبط بالمروحية القتالية الخفيفة تم توقيعه يوم أمس (الأربعاء) بعدما وافقت عليه لجنة الميزانيات في البوندستاغ»، بحسب «فرانس برس»..

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ويضمّ العقد كذلك الدعم والخدمات المرتبطة بهذه المروحيات لمدة سبعة أعوام وتوريد أنظمة أسلحة من طراز «اتش فورس» تشمل رشاشات وقاذفات صواريخ موجهة وقاذفات صواريخ.

أول عملية تسليم في 2024

ويقول رئيس شركة «إيرباص هيليكوبترز» برونو إيفن في بيان «سنحرص على أن يتلقى الجيش الألماني المروحيات وفقًا لجدول التسليم الطموح جدًا الذي يتوقع أول عملية تسليم في 2024 بعد أقل من عام من توقيع العقد».

وسيحصل الجيش على 57 مروحية فيما ستستلم القوات الجوية الخاصة خمس مروحيات. ويستخدم الجيش الألماني بالأساس هذا النوع من المروحيات ويشغّل 16 طائرة لقواته الخاصة وثمانية لمهام الإنقاذ المدنية.

وفي مقابلة مع جريدة «لا تريبون» الفرنسية الشهر الماضي، قال إيفين إن برلين «حددت حاجة ملحة لتزويد نفسها بمروحية عسكرية خفيفة متعددة الاستخدامات قادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من المهام».