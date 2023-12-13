«إيرباص» تؤكد استعدادها الوقوف بجانب شركات الطيران الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعات مع شركة «إيرباص» الفرنسية للنهوض بصناعة الطيران في ليبيا، مشيرة إلى أن «الجانب الفرنسي أبدى استعداده للوقوف بجانب شركات الطيران الليبية».

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الليبي - الفرنسي للنقل الذي نظمته الغرفة التجارية الليبية - الفرنسية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في العاصمة الفرنسية باريس واختتم أعماله أمس في العاصمة باريس. وشارك في المنتدى ممثلون عن عدد من المؤسسات والشركات الفرنسية المتخصصة في قطاع النقل بأنماطه المختلفة الجوي والبحري والبري، وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانب الليبي.

التعرف على إمكانات الجانب الفرنسي

ويهدف هذا المنتدى إلى التعرف على إمكانات الجانب الفرنسي، والاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات النقل المختلفة والخبرة المكتسبة من طرفهم، وتحديد احتياجات الجانب الليبي في هذا القطاع المهم وأولوياته بما يسهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في ليبيا.

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ومثل ليبيا كل من وكيل وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد نصر سويسي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة المهندس إبراهيم لياس، ومديري شركتي الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الليبية.

من المنتدى الليبي - الفرنسي للنقل الذي نظمته الغرفة التجارية الليبية - الفرنسية، في باريس. (الخطوط الجوية الليبية)