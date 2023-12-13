باريس ترحب بـ«انتصار للتعددية والدبلوماسية المناخية» بعد تبني اتفاق للمناخ

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه الأربعاء في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب28» المنعقد في دبي، أن «اتفاق كوب28 الذي جرى تبنيه للتو هو انتصار للتعددية والدبلوماسية المناخية».

وأضافت أن «النصّ الذي استغرق التفاوض بشأنه ليالي طويلة، يدعو للمرة الأولى إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، تماشيًا مع هدف (حصر الاحترار المناخي بـ) 1,5 درجة مئوية»، الذي نصّ عليه اتفاق باريس المبرم العام 2015. وتابعت الوزيرة «هذه المرة الأولى التي تتفق فيها كافة الدولة على هذه النقطة»، حسب وكالة «فرانس برس».