غوتيريس بعد إقرار اتفاق دبي للمناخ: عصر الوقود الأحفوري «يجب أن ينتهي»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن عصر الوقود الأحفوري «يجب أن ينتهي» بعد اتفاق يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجًا عن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي. وأوضح غوتيريس في بيان «عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف»، وفق وكالة «فرانس برس.»



مسودة اتفاق «كوب 28»

وتدعو الاتفاقية الجديدة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المنعقد في دبي الدول إلى «التحول بعيدًا عن استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري لتمكين العالم من تحقيق الحياد الكربوني في العام 2050»، وفقًا لأحدث حل وسط ستسعى الإمارات لأن يجرى إقراره بالتوافق الأربعاء.

والنص الذي أصبح أول قرار يصدر عن مؤتمر الأطراف يتطرق لمصير جميع أنواع الوقود الأحفوري بما يشمل النفط والغاز والفحم لا يُدرج عبارة «الاستغناء» عن هذا الوقود التي طالبت بها الدول الأكثر طموحاً ورفضتها الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية. وتدعو المسودة إلى تسريع التحول في الطاقة اعتباراً من العقد الحالي «الحاسم».

وقال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) سلطان الجابر اليوم الأربعاء«علينا أن نفخر بإنجازنا التاريخي، ودولة الإمارات العربية المتحدة فخورة بدورها في المساعدة على دفع الأمور إلى الأمام».



ماذا قال تحالف الدول الجزرية الصغيرة؟

اعتبر تحالف الدول الجزرية الصغيرة وهو في طليعة المطالبين باتخاذ إجراءات قوية للتخلي عن الوقود الأحفوري، أن المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، تمثل «تحسنًا» في بعض النقاط.

وقال التحالف في بيان إن النص الذي اقترحته الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، يشكل «خطوة إلى الأمام» لكنه «لا يوفر التوازن اللازم لتعزيز التحرك العالمي لتصحيح المسار بشأن تغير المناخ».