وزراء تجارة مجموعة السبع يسعون لمواجهة «الإكراه الاقتصادي»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزراء تجارة مجموعة السبع، السبت، الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بهم مع مجموعة أوسع من الشركاء لمواجهة الإكراه الاقتصادي.

وتلعب الهند وإندونيسيا وأستراليا وتشيلي وكينيا -المدعوون لحضور اجتماع وزراء تجارة المجموعة في أوساكا باليابان السبت والأحد- دوراً رئيسياً في مساعدة الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم على بناء شبكات تجارية مرنة في عالم مليء بالتوتر الجيوسياسي، وفقاً لمجموعة السبع.

وقال وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إن أسس التجارة العالمية، التي ترتكز تقليدياً على منظمة التجارة العالمية تهتز بسبب زيادة استخدام الإكراه الاقتصادي وإجراءات تشويه السوق مثل الإعانات الصناعية الغامضة، دون الإشارة إلى دول أو حالات محددة، بحسب «الشرق بلومبرغ».

تبادل الانتقادات بخصوص الإكراه الاقتصادي

وتجتمع المجموعة في الوقت الذي يغذي فيه التوتر الجيوسياسي، بما في ذلك الحربان في أوكرانيا والشرق الأوسط، استخدام التدابير التجارية مثل العقوبات والقيود من أجل تعزيز الأهداف الأمنية للدول.

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وتبادلت الولايات المتحدة والصين الانتقادات بخصوص الإكراه الاقتصادي، بينما تحاول الدولتان أيضاً إبقاء الحوار مفتوحاً.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا: «نقاط الضعف في العلاقات الاقتصادية والتجارية تعتمد اعتماداً كبيراً على دول معينة"، دون أن تذكر أي دولة بالاسم. أضافت "من الضروري تعزيز مرونة سلاسل التوريد في ضوء ضرورات الأمن الاقتصادي».

ومن المقرر أن يُختتم الاجتماع الذي عقد السبت والأحد، ومن المتوقع صدور بيان مشترك.