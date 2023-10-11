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الصين تعقد منتدى «طرق الحرير الجديدة» الثالث في 18 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 07:18 مساء
الصين تعقد منتدى «طرق الحرير الجديدة» الثالث في 18 أكتوبر
قمة سابقة لمنتدى الحزام والطريق. (الإنترنت)
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تنظّم بكين الأسبوع المقبل منتداها الثالث لطرق الحرير الجديدة بحضور عدد من القادة الأجانب يُتوقع أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينهم، وذلك لمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاقها مشروع «الحزام والطريق».

وتعدّ طرق الحرير الجديدة واسمها الرسمي «مبادرة الحزام والطريق» مشروعًا طموحًا تمّ إطلاقه تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي وصل إلى السلطة في العام 2012 بحسب «فرانس برس».

ويهدف المشروع إلى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وحتى خارجها من خلال بناء موانئ وسكك حديدية ومطارات ومناطق صناعية. ومن المفترض أن تسمح هذه البنى التحتية للصين بالوصول إلى المزيد من الأسواق وتتيح فرصًا جديدة لشركاتها.

المنتدى الثالث لـ«الحزام والطريق»
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء أنّ المنتدى الثالث المخصّص لهذا المشروع سيُعقد يومي 17 و18 أكتوبر في بكين. وقالت في بيان إنّ «الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر حفل افتتاح المنتدى، وسيُلقي كلمة ويقيم مأدبة للترحيب بالقادة الأجانب ورؤساء المنظمات الدولية المشارِكة في المنتدى».

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وفيما لم تُنشر قائمة الضيوف، إلّا أنّه من المتوقع أن يشارك فيها ممثلون عن أكثر من 130 دولة. كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه سيشارك في هذه القمة التي لم تؤكد الصين موعدها إلا الأربعاء.

تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري
كذلك سيتوجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين. وتدفع موسكو وبكين باتجاه تعزيز تعاونهما الاقتصادي والعسكري في إطار صداقة توصف رسميًا بأنّها «بلا حدود»، منذ زيارة شي جين بينغ الكرملين في  مارس الماضي، وفي مواجهة عزلة روسيا المتزايدة.

وقامت الصين وروسيا اللتان تشتركان في الرغبة في مواجهة ما تقدّمانه على أنه هيمنة أميركية بإجراء مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادئ في أغسطس.

تمّ إطلاق مشروع طرق الحرير الجديدة منذ 10 سنوات في كازاخستان. وعُقدت منتديات طرق الحرير الجديدة السابقة في عامي 2017 و2019.  وتنضم أكثر من 150 دولة إلى هذا المشروع الذي يتعرّض لانتقادات دولية بسبب الديون الكبيرة التي يرتّبها على الدول الفقيرة وهو ما تدحضه بكين بشدّة.

الانسحاب الإيطالي من المشروع 
وكانت إيطاليا التي تعدّ الدولة المتقدّمة الوحيدة التي شاركت في المشروع قد أشارت الشهر الماضي إلى أنها تدرس الانسحاب منه. وحقّقت طرق الحرير الجديدة عقودًا بقيمة 1.9 تريليون يورو في جميع أنحاء العالم، وفقًا لوثيقة نشرتها الحكومة الصينية الثلاثاء.

وفي هذا الإطار أكدت بكين أنّ هذا المشروع «حقّق فوائد حقيقية للدول المشاركة». كما أشارت إلى أنّ القروض التي منحها بنك الصين للتصدير والاستيراد (إكسيم بنك) لمشاريع طرق الحرير الجديدة تصل الآن إلى 2200 مليار يوان (284.3 مليار يورو).

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