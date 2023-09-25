«أمازون» تعزز سباق الذكاء الصناعي باستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت شركة «أمازون» العالمية، اليوم الإثنين، أنها تعتزم استثمار أربعة مليارات دولار نقدا في شركة «أنثروبي» الناشئة في الولايات المتحدة، في مسعى لتكثيف السباق في مجال الذكاء الصناعي أمام عمالقة مثل «ميتا» و«غوغل» و«ميكروسوفت».

وبموجب الاتفاق، سيحصل موظفو «أمازون» وعملاء الخدمات السحابية على إمكانية الوصول المبكر إلى التكنولوجيا التي تقدمها «أنثروبي» ودمجها في أعمالهم، حسب «رويترز».

كما التزمت الشركة الناشئة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، بالاعتماد بشكل أساسي على الخدمات السحابية من «أمازون»، بما في ذلك تدريب نماذج الذكاء الصناعي المستقبلية الخاصة بها على كميات كبيرة من الرقائق الخاصة التي ستشتريها من عملاق البيع بالتجزئة والحوسبة عبر الإنترنت.

ووافقت كذلك على تطوير تكنولوجيا رقائق «ترانيوم» و«إنفيرينتيا» التابعة لشركة «أمازون». وقال الرئيس التنفيذي لـ«أمازون»، آدم سيليبسكي، إن «الاتفاقية ستساعد في تحسين نماذج أنثروبي، وستساعد في تحسين تكنولوجيا الرقائق والبنية التحتية للذكاء الصناعي لدينا».

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الاستثمار الأكبر من «أمازون»

وتبلغ قيمة الاستثمارات الفورية بموجب الصفقة حوالي 1.25 مليار دولار، مع امتلاك كلا الطرفين السلطة على ضخ تمويل آخر بقيمة 2.75 مليار دولار من «أمازون».

ويعد هذا الاستثمار الأكبر الذي تخصصه «أمازون» في مجال الذكاء الصناعي، وتعكس الصفقة كذلك مساعي الشركات المزودة للخدمات السحابية لتأمين علاقات وروابط مع الشركات النائشة العاملة في الذكاء الصناعي لإعادة تشكيل تلك الصناعة.

ومنذ العام 2019، وضعت «ميكروسوفت» مليارات الدولارات في شراكة مع «أوبن إيه آي» المالكة لتطبيق «شات جي بي تي»، ووفرت لعملائها وصول مميز إلى تكنولوجيا حصرية بينها تكنولوجيا توليد الصور.

وفي الوقت نفسه، تحاول «غوغل» ريادة هذا الفرع من الذكاء الصناعي، واستثمرت منذ مايو الماضي، في حملة جمع تبرعات بقيمة 450 مليون دولار لشركة «أنثروبي».

وتتخصص شركة «أنثروبي» في تقنية الذكاء الصناعي التوليدي، وهي أنظمة يمكنها صياغة المحتوى كما لو أنه مكتوب من قبل الإنسان.