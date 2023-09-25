  • Alwasat News
Atwasat

«أمازون» تعزز سباق الذكاء الصناعي باستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 25 سبتمبر 2023, 11:28 صباحا
«أمازون» تعزز سباق الذكاء الصناعي باستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار
شعار شركة «أمازون». (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت شركة «أمازون» العالمية، اليوم الإثنين، أنها تعتزم استثمار أربعة مليارات دولار نقدا في شركة «أنثروبي» الناشئة في الولايات المتحدة، في مسعى لتكثيف السباق في مجال الذكاء الصناعي أمام عمالقة مثل «ميتا» و«غوغل» و«ميكروسوفت».

وبموجب الاتفاق، سيحصل موظفو «أمازون» وعملاء الخدمات السحابية على إمكانية الوصول المبكر إلى التكنولوجيا التي تقدمها «أنثروبي» ودمجها في أعمالهم، حسب «رويترز».

كما التزمت الشركة الناشئة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، بالاعتماد بشكل أساسي على الخدمات السحابية من «أمازون»، بما في ذلك تدريب نماذج الذكاء الصناعي المستقبلية الخاصة بها على كميات كبيرة من الرقائق الخاصة التي ستشتريها من عملاق البيع بالتجزئة والحوسبة عبر الإنترنت.

ووافقت كذلك على تطوير تكنولوجيا رقائق «ترانيوم» و«إنفيرينتيا» التابعة لشركة «أمازون». وقال الرئيس التنفيذي لـ«أمازون»، آدم سيليبسكي، إن «الاتفاقية ستساعد في تحسين نماذج أنثروبي، وستساعد في تحسين تكنولوجيا الرقائق والبنية التحتية للذكاء الصناعي لدينا».

«غوغل» تطلق ميزات جديدة لبرنامج الذكاء الصناعي «بارد»
«ميكروسوفت» تزود «بينغ» بالذكاء الصناعي للبحث عن الصور

الاستثمار الأكبر من «أمازون»
وتبلغ قيمة الاستثمارات الفورية بموجب الصفقة حوالي 1.25 مليار دولار، مع امتلاك كلا الطرفين السلطة على ضخ تمويل آخر بقيمة 2.75 مليار دولار من «أمازون».

ويعد هذا الاستثمار الأكبر الذي تخصصه «أمازون» في مجال الذكاء الصناعي، وتعكس الصفقة كذلك مساعي الشركات المزودة للخدمات السحابية لتأمين علاقات وروابط مع الشركات النائشة العاملة في الذكاء الصناعي لإعادة تشكيل تلك الصناعة.

ومنذ العام 2019، وضعت «ميكروسوفت» مليارات الدولارات في شراكة مع «أوبن إيه آي» المالكة لتطبيق «شات جي بي تي»، ووفرت لعملائها وصول مميز إلى تكنولوجيا حصرية بينها تكنولوجيا توليد الصور.

وفي الوقت نفسه، تحاول «غوغل» ريادة هذا الفرع من الذكاء الصناعي، واستثمرت منذ مايو الماضي، في حملة جمع تبرعات بقيمة 450 مليون دولار لشركة «أنثروبي».

وتتخصص شركة «أنثروبي» في تقنية الذكاء الصناعي التوليدي، وهي أنظمة يمكنها صياغة المحتوى كما لو أنه مكتوب من قبل الإنسان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب

بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح

الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا

مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»
الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي

الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي
أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود
مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية

مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية
صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها

صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو

وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بي إم دبليو» تحصل على موافقة سكان قرية ألمانية لبناء مصنع للبطاريات
«بي إم دبليو» تحصل على موافقة سكان قرية ألمانية لبناء مصنع ...
«أمازون» تعزز سباق الذكاء الصناعي باستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار
«أمازون» تعزز سباق الذكاء الصناعي باستثمارات بقيمة 4 مليارات ...
انخفاض حاد في سهم إيفرغراند الصينية بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة
انخفاض حاد في سهم إيفرغراند الصينية بعد وقف تنفيذ خطة إعادة ...
إندونيسيا تعتمد قواعد لتنظيم التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
إندونيسيا تعتمد قواعد لتنظيم التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما...
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس...
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية...
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ ......
أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية 2023
أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية......
المزيد
«اليأس» يدفع سائقي شاحنات للإضراب عن الطعام في ألمانيا
«اليأس» يدفع سائقي شاحنات للإضراب عن الطعام في ألمانيا...
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان...
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن ......
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح...
إندونيسيا تعتمد قواعد لتنظيم التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
إندونيسيا تعتمد قواعد لتنظيم التجارة على مواقع التواصل ......
المزيد