  • Alwasat News
Atwasat

«ميكروسوفت» تزود «بينغ» بالذكاء الصناعي للبحث عن الصور

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 03:36 مساء
«ميكروسوفت» تزود «بينغ» بالذكاء الصناعي للبحث عن الصور
شعار «ميكروسوفت» في صورة التقطت خلال مؤتمر في مدينة ليل الفرنسية في 28 يناير 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

تعتزم «ميكروسوفت» دمج واجهة الذكاء الصناعي التوليدي الجديدة من «أوبن إيه آي» في محرك البحث «بينغ» الخاص بها، المعروفة بـ«دال-إي 3» (Dall-E 3)، والقادرة على إنشاء صور عند الطلب باستخدام مفردات شائعة، في ميزة تنافسية جديدة في السباق مع غوغل.

يعدّ هذا الإصدار الثالث من البرنامج الذي جرى إطلاقه لأول مرة في يناير العام 2021، ومن المفترض أنه سيفهم سياق الطلبات المقدمة من المستخدمين بشكل أفضل.، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت شركة «أوبن إيه آي» أن هذه الخطوة تشكل «قفزة نوعية في قدرتنا على إنشاء صور تتطابق تماماً مع النص الذي تقدّمونه».

وأضافت «ميكروسوفت» واجهة «تشات جي بي تي» القائمة على الذكاء الصناعي التوليدي إلى «بينغ" في فبراير، ما سمح لمستخدمي محرك البحث بإنشاء ردود مكتوبة ومفصلة على تساؤلاتهم من دون الاكتفاء بعرض روابط لمواقع إلكترونية، ودُمجت «دال-إي 3» مع «تشات جي بي تي»، ما يسمح لروبوت الدردشة بتحسين عمليات البحث من خلال مفردات شائعة يعتمدها المستخدمون، ويتيح تالياً إظهار صور أكثر انسجاماً مع رغبات المستخدم.

ميكروسوفت تراهن بشدة على الذكاء الصناعي
راهنت «ميكروسوفت» بشكل كبير على الذكاء الصناعي، ما تجلّى خصوصاً من خلال تخصيصها عشرة مليارات دولار لشراكتها مع «أوبن إيه آي»، وتحاول الشركة حالياً تحقيق الدخل من هذه التكنولوجيا من خلال دمجها في منتجاتها.

وفي هذا السياق، دخلت «ميكروسوفت» في سباق مع عمالقة الذكاء الصناعي الآخرين، ولا سيما غوغل، التي أشارت، الثلاثاء، إلى أن برنامج الدردشة «بارد» الخاص بها بات في إمكانه الاتصال بالمنصات والبرامج الأخرى للمجموعة، بينها يوتيوب وخدمة الخرائط أو صندوق البريد الإلكتروني (Gmail).

كما أعلنت «ميكروسوفت»، الخميس، أن محرك البحث «بينغ» بات قادراً على الاعتماد على المحادثات السابقة مع الواجهة لتقديم إجابات أكثر ملاءمة للاستفسارات الجديدة، وضربت مثالاً لمستخدم إنترنت سبق له أن أجرى بحثاً عن فريق كرة القدم المفضل لديه، فإذا قدّم هذا المستخدم نفسه طلبات جديدة للتحضير لرحلة، فيمكن لـ«بينغ» أن يعلمه، من دون أن يسأل، ما إذا كان هذا الفريق يلعب في المدينة التي سيذهب إليها.

- إرجاء صفقة استحواذ «ميكروسوفت» على «أكتيفيجن»
- «ميكروسوفت» تتيح محركها «بينغ» المعزز بالذكاء الصناعي
- «تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

ويشكل ذلك خطوة إلى الأمام، بعدما واجهت برامج الذكاء الصناعي التوليدية انتقادات كثيرة لعدم وجود «ذاكرة»، ما يجبر المستخدم على تكرار المعلومات في كل مرة يلجأ إلى هذه البرامج، ما لا يحصل إجمالاً في حالة التفاعل مع الإنسان.

وأعلنت «ميكروسوفت»، الخميس، أيضاً أن مساعدها الجديد (Copilot) سيكون متاحاً في الأول من نوفمبر، وهذا البرنامج المدمج في مجموعة أدوات «ميكروسوفت 365» ونظام التشغيل «ويندوز 11»، يستخدم الذكاء الصناعي التوليدي لاقتراح رد على رسالة بريد إلكتروني أو استخراج بيانات من اجتماعات لم يحضرها المستخدم، أو إنشاء مستند يقارن البيانات الداخلية للشركة بمعلومات مجمعة عبر الإنترنت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
(فيديو) الزني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كارثة درنة وحدت الليبيين والشعب لم يعد بحاجة إلى سلاح

(فيديو) الزني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كارثة درنة وحدت الليبيين والشعب...
شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع احتياجات أهالي «الوادي الحمر» للتغلب على آثار عاصفة «دانيال»

شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع احتياجات أهالي «الوادي الحمر» للتغلب على آثار عاصفة ...
تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية

رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية
أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة

أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استغلال الذكاء الصناعي في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت
استغلال الذكاء الصناعي في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة ...
تغريم «تيك توك» 345 مليون يورو بسبب انتهاكه خصوصية الأطفال
تغريم «تيك توك» 345 مليون يورو بسبب انتهاكه خصوصية الأطفال
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
الذكاء الصناعي يسهم في إنقاذ كاليفورنيا من دمار الحرائق
الذكاء الصناعي يسهم في إنقاذ كاليفورنيا من دمار الحرائق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال ......
إزالة علامة «نيوز» من حسابات مستخدمي «ميتا» في بريطانيا وفرنسا وألمانيا
إزالة علامة «نيوز» من حسابات مستخدمي «ميتا» في بريطانيا ......
أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض
أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي ......
العثور على جسم ذهبي غريب في قاع المحيط قرب ألاسكا
العثور على جسم ذهبي غريب في قاع المحيط قرب ألاسكا...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين...
المزيد
«ميكروسوفت» تزود «بينغ» بالذكاء الصناعي للبحث عن الصور
«ميكروسوفت» تزود «بينغ» بالذكاء الصناعي للبحث عن الصور...
«غوغل» تطلق ميزات جديدة لبرنامج الذكاء الصناعي «بارد»
«غوغل» تطلق ميزات جديدة لبرنامج الذكاء الصناعي «بارد»...
الصيد العشوائي يهدد أسماك الهامور العملاقة في فلوريدا
الصيد العشوائي يهدد أسماك الهامور العملاقة في فلوريدا...
الذكاء الصناعي يسهم في إنقاذ كاليفورنيا من دمار الحرائق
الذكاء الصناعي يسهم في إنقاذ كاليفورنيا من دمار الحرائق...
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا...
المزيد