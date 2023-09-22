«ميكروسوفت» تزود «بينغ» بالذكاء الصناعي للبحث عن الصور

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم «ميكروسوفت» دمج واجهة الذكاء الصناعي التوليدي الجديدة من «أوبن إيه آي» في محرك البحث «بينغ» الخاص بها، المعروفة بـ«دال-إي 3» (Dall-E 3)، والقادرة على إنشاء صور عند الطلب باستخدام مفردات شائعة، في ميزة تنافسية جديدة في السباق مع غوغل.

يعدّ هذا الإصدار الثالث من البرنامج الذي جرى إطلاقه لأول مرة في يناير العام 2021، ومن المفترض أنه سيفهم سياق الطلبات المقدمة من المستخدمين بشكل أفضل.، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت شركة «أوبن إيه آي» أن هذه الخطوة تشكل «قفزة نوعية في قدرتنا على إنشاء صور تتطابق تماماً مع النص الذي تقدّمونه».

وأضافت «ميكروسوفت» واجهة «تشات جي بي تي» القائمة على الذكاء الصناعي التوليدي إلى «بينغ" في فبراير، ما سمح لمستخدمي محرك البحث بإنشاء ردود مكتوبة ومفصلة على تساؤلاتهم من دون الاكتفاء بعرض روابط لمواقع إلكترونية، ودُمجت «دال-إي 3» مع «تشات جي بي تي»، ما يسمح لروبوت الدردشة بتحسين عمليات البحث من خلال مفردات شائعة يعتمدها المستخدمون، ويتيح تالياً إظهار صور أكثر انسجاماً مع رغبات المستخدم.

ميكروسوفت تراهن بشدة على الذكاء الصناعي

راهنت «ميكروسوفت» بشكل كبير على الذكاء الصناعي، ما تجلّى خصوصاً من خلال تخصيصها عشرة مليارات دولار لشراكتها مع «أوبن إيه آي»، وتحاول الشركة حالياً تحقيق الدخل من هذه التكنولوجيا من خلال دمجها في منتجاتها.

وفي هذا السياق، دخلت «ميكروسوفت» في سباق مع عمالقة الذكاء الصناعي الآخرين، ولا سيما غوغل، التي أشارت، الثلاثاء، إلى أن برنامج الدردشة «بارد» الخاص بها بات في إمكانه الاتصال بالمنصات والبرامج الأخرى للمجموعة، بينها يوتيوب وخدمة الخرائط أو صندوق البريد الإلكتروني (Gmail).

كما أعلنت «ميكروسوفت»، الخميس، أن محرك البحث «بينغ» بات قادراً على الاعتماد على المحادثات السابقة مع الواجهة لتقديم إجابات أكثر ملاءمة للاستفسارات الجديدة، وضربت مثالاً لمستخدم إنترنت سبق له أن أجرى بحثاً عن فريق كرة القدم المفضل لديه، فإذا قدّم هذا المستخدم نفسه طلبات جديدة للتحضير لرحلة، فيمكن لـ«بينغ» أن يعلمه، من دون أن يسأل، ما إذا كان هذا الفريق يلعب في المدينة التي سيذهب إليها.

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ويشكل ذلك خطوة إلى الأمام، بعدما واجهت برامج الذكاء الصناعي التوليدية انتقادات كثيرة لعدم وجود «ذاكرة»، ما يجبر المستخدم على تكرار المعلومات في كل مرة يلجأ إلى هذه البرامج، ما لا يحصل إجمالاً في حالة التفاعل مع الإنسان.

وأعلنت «ميكروسوفت»، الخميس، أيضاً أن مساعدها الجديد (Copilot) سيكون متاحاً في الأول من نوفمبر، وهذا البرنامج المدمج في مجموعة أدوات «ميكروسوفت 365» ونظام التشغيل «ويندوز 11»، يستخدم الذكاء الصناعي التوليدي لاقتراح رد على رسالة بريد إلكتروني أو استخراج بيانات من اجتماعات لم يحضرها المستخدم، أو إنشاء مستند يقارن البيانات الداخلية للشركة بمعلومات مجمعة عبر الإنترنت.