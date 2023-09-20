«غوغل» تطلق ميزات جديدة لبرنامج الذكاء الصناعي «بارد»

القاهرة - بوابة الوسط

في خطوة جديدة في سباق التكنولوجيا، أعلنت «غوغل»، الثلاثاء، أن برنامجها «بارد» القائم على الذكاء الصناعي بات يستطيع الاتصال بخدمات أخرى توفرها الشركة كالبريد الإلكتروني و«يوتيوب» والخرائط، لجعلها أكثر سهولة باللغة العربية وغيرها من اللغات.

وجاء في بيان للشركة: «على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يخطط لرحلة إلى غراند كانيون، يمكنه أن يطلب من بارد جمع التواريخ التي تناسب الجميع في (Gmail)، والبحث عن رحلات طيران وفنادق، والتحقق من المسافة بين الوجهة والمطار في خرائط غوغل، ومشاهدة مقاطع فيديو من يوتيوب عن الأنشطة المتوافرة هناك»، مضيفةً أن «كل ذلك يمكن أن يجري في المحادثة نفسها»، وفقًا لـ«فرانس برس».

- «غوغل» تتيح للعامة استخدام روبوت المحادثة «بارد»

- «غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

- مؤسس «تشات جي بي تي» يتوقع ثورة في التعليم بفعل الذكاء الصناعي

فوجئت شركة غوغل بالنجاح الذي حققه برنامج «تشات جي بي تي» الذي ابتكرته شركة «أوبن ايه آي» في نهاية العام 2022، وأيضًا إطلاق محرك البحث «بينغ» الجديد من «ميكروسوفت» في فبراير، فأطلقت «غوغل» في المرحلة نفسها «بارد» الذي هو عبارة عن برنامج دردشة قادر على إنتاج مختلف أنواع النصوص (مقالات، نصائح، حوارات) بمجرد أن يطلب منه المستخدم ذلك بأسلوب بسيط، على غرار الطريقة التي يعمل بها «تشات جي بي تي».

«بارد» أصبح قادرًا على استخراج بيانات من (pdf)

وأشارت الشركة إلى أن الأداة الجديدة التي أُطلقت الثلاثاء والمسماة «بارد إكستنشنز»، قادرة أيضًا على استخراج بيانات من «غوغل دوكس» و«غوغل درايف»، بينها مستندات بصيغة «بي دي اف».

وتتيح نقرة «غوغل إت» الجديدة للمستخدم مقارنة النتائج التي يوفرها «بارد» بتلك الموجودة عبر محرك البحث «غوغل» عن الموضوع نفسه، وإبراز أي اختلاف بين النتيجتين إن وُجد.

وأوضح البيان أن الهدف هو بناء ثقة المستخدمين في الذكاء الصناعي التوليدي من خلال تحمل «بارد» المسؤولية عن هذا.

والميزة الثالثة الجديدة هي السماح للمستخدمين بدعوة آخرين إلى المشاركة في محادثات (بارد).