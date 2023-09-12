  • Alwasat News
Atwasat

سعر «برنت» يستقر فوق 90 دولارا للبرميل وسط ترقب لأسعار الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 07:43 صباحا
سعر «برنت» يستقر فوق 90 دولارا للبرميل وسط ترقب لأسعار الفائدة
غروب الشمس خلف رافعة ضخ النفط في تكساس الأميركية، 4 نوفمبر 2019. (رويترز)
alwasat radio

استقرت العقود الآجلة لخام «برنت» فوق 90 ​​دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات الاقتصاد الكلي التي قد تشير إلى ما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع أكثر في الولايات المتحدة وأوروبا، وتداعيات ذلك على طلب النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» لتسليم نوفمبر 28 سنتا إلى 90.92 دولار للبرميل. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 35 سنتا إلى 87.64 دولار، حسب وكالة «رويترز».

ووصل «برنت» إلى 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا تمديد تخفيضات طوعية، تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا، حتى نهاية العام.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، على الرغم من انقسام وجهات النظر حول ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أو يتوقف مرة أخرى في نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - درنة

كاريكاتير حليم - درنة
«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة «دانيال»

«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة ...
الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة

الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة
إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار ...
السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»

السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»
البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه فرنسية وإيطالية

البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسه فرنسية وإيطالية
ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق

ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق
«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية

«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا

شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة

البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة
تبدأ في 2024.. محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية

تبدأ في 2024.. محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية
«النواب» يدعو حكومة حماد إلى تقديم احتياجاتها الطارئة إلى هيئة رئاسة المجلس

«النواب» يدعو حكومة حماد إلى تقديم احتياجاتها الطارئة إلى هيئة رئاسة المجلس
مراسل «بوابة الوسط»: درنة «المنكوبة» بلا طرق ولا جسور ولا كهرباء

مراسل «بوابة الوسط»: درنة «المنكوبة» بلا طرق ولا جسور ولا كهرباء
العاصفة «دانيال» توحد ليبيا لمواجهة الكارثة: درنة «منكوبة».. وسوسة «تحت المياه».. والبيضاء «خارج السيطرة»

العاصفة «دانيال» توحد ليبيا لمواجهة الكارثة: درنة «منكوبة».. وسوسة «تحت ...
انهيار سدين في مدينة درنة

انهيار سدين في مدينة درنة
عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل

عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل
عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل

عضو «بلدي درنة»: نحتاج إلى تدخل دولي عاجل
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميلوني تواجه تحدي ضبط الإنفاق في ميزانية إيطاليا للعام 2024
ميلوني تواجه تحدي ضبط الإنفاق في ميزانية إيطاليا للعام 2024
الولايات المتحدة وفيتنام توقعان شراكة في مجال أشباه الموصلات
الولايات المتحدة وفيتنام توقعان شراكة في مجال أشباه الموصلات
أسعار النفط تتراجع بعد مخاوف بشأن الطلب في الصين
أسعار النفط تتراجع بعد مخاوف بشأن الطلب في الصين
الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي وسط مخاوف من تداعيات التضخم
الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي وسط مخاوف من ...
خفض توقعات النمو في منطقة اليورو للعام 2023.. وركود مرتقب في ألمانيا
خفض توقعات النمو في منطقة اليورو للعام 2023.. وركود مرتقب في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها
«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها...
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو ......
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما...
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون البرازيلية
الإقبال الكبير على فاكهة الأساي نعمة ونقمة لمنطقة الأمازون ......
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية...
المزيد
سعر «برنت» يستقر فوق 90 دولارا للبرميل وسط ترقب لأسعار الفائدة
سعر «برنت» يستقر فوق 90 دولارا للبرميل وسط ترقب لأسعار ......
ارتفاع الواردات التشيكية من النفط الروسي رغم الحظر الأوروبي
ارتفاع الواردات التشيكية من النفط الروسي رغم الحظر الأوروبي...
مودي يشيد بالشراكة «الاستراتيجية» مع السعودية في إطار مشروع ممرّ ضخم
مودي يشيد بالشراكة «الاستراتيجية» مع السعودية في إطار مشروع ......
خفض توقعات النمو في منطقة اليورو للعام 2023.. وركود مرتقب في ألمانيا
خفض توقعات النمو في منطقة اليورو للعام 2023.. وركود مرتقب في......
الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي وسط مخاوف من تداعيات التضخم
الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي وسط مخاوف من ......
المزيد