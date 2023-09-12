سعر «برنت» يستقر فوق 90 دولارا للبرميل وسط ترقب لأسعار الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت العقود الآجلة لخام «برنت» فوق 90 ​​دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات الاقتصاد الكلي التي قد تشير إلى ما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع أكثر في الولايات المتحدة وأوروبا، وتداعيات ذلك على طلب النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» لتسليم نوفمبر 28 سنتا إلى 90.92 دولار للبرميل. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 35 سنتا إلى 87.64 دولار، حسب وكالة «رويترز».

ووصل «برنت» إلى 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا تمديد تخفيضات طوعية، تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا، حتى نهاية العام.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، على الرغم من انقسام وجهات النظر حول ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أو يتوقف مرة أخرى في نوفمبر.