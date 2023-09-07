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صندوق النقد والبنك الدولي يتعهدان بتعاون أكبر في ملف المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 08:30 مساء
صندوق النقد والبنك الدولي يتعهدان بتعاون أكبر في ملف المناخ
شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن. (أ ف ب)
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ءأعلن المسؤولان عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الخميس، أن المؤسستين ستتعاونان بشكل أكبر لمعالجة «التهديد الوجودي» الذي يطرحه تغير المناخ.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا في بيان إن «تغير المناخ يشكل تهديدًا للسلام والأمن والاستقرار الاقتصادي والتنمية في العالم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولمواجهة ما وصفاه بأنه «التهديد الوجودي الذي يطرحه تغير المناخ»، قال المسؤولان إن المؤسستين «بحاجة إلى مساعدة جميع الدول الأعضاء في التوفيق بين أهدافها المناخية والتنموية».

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ويسلط البيان المشترك النادر الصادر عن المسؤولين في قمة مجموعة العشرين في الهند، الضوء على تركيز الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد أجاي بانغا على قضية تغير المناخ منذ توليه مهامه في الصيف.

كذلك تضغط إدارة بايدن التي رشحت بانغا لهذا المنصب على الجهات المانحة لقروض التنمية، لبذل جهود أكبر لدعم تمويل إجراءات لتخفيف آثار تغير المناخ والتأقلم معه.

يشكل اجتماع مجموعة العشرين فرصة حقيقية وإن كانت صعبة للدول الأعضاء لتشكيل جبهة واحدة لمعالجة تحديات المناخ المنصوص عليها في البيان المشترك، وفقًا لمصدر مطلع على الملف.

وإلى جانب تغير المناخ، تعهد المسؤولان التعاون بشكل أكبر للمساعدة في منع تراكم الديون. وأعلنا أيضًا أنهما سيعززان الدعم للدول، لجني فوائد التقنيات الرقمية الجديدة مع تخفيف المخاطر بما في ذلك طرق تحسين الدفع عبر الحدود.

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