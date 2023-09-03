إضراب أصحاب المحال في باكستان احتجاجا على ارتفاع الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط

سجل معدل التضخم في باكستان 27.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الاسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي، ما دفع التجار إلى إغلاق محالهم.

وفي أغسطس، حافظ معدل التضخم على ارتفاعه الحاد ليبلغ 27.4% مع زيادة في أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بشهر يوليو، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11% وأسعار الطماطم بنسبة 82%، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيانات حكومية.

وأثار ارتفاع الاسعار استياء شعبياً مع اقتراب الانتخابات العامة ودفع بأصحاب المحال التجارية، السبت، إلى إغلاق أبوابهم على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور.

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مهمة صعبة أمام الحكومة الباكستانية

يتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي. وأوشكت باكستان على التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الاتفاق يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.

ومنذ التوقيع على الاتفاق، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق. وقال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار، الجمعة، إنه يجب تحمل ارتفاع الاسعار لأنه «لا يوجد خيار آخر»، وأضاف أن «اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدى سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق».

وجرى حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة موقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.