الصين تخفض الضريبة على التعاملات في البورصة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الصين، اليوم الأحد، خفض الضريبة على التعاملات في سوق البورصة إلى النصف، وهو إجراء مهم يهدف إلى استعادة الثقة في ثاني أكبر بورصة بالعالم، وذلك في خضم التباطؤ الاقتصادي.

ويدخل التخفيض حيز التنفيذ اعتبارًا من غدٍ الإثنين (28 أغسطس 2023)، وهو الأول منذ العام 2008، وفق وكالة «فرانس برس».

خفض رسوم الطوابع

وقالت وزارة المال والإدارة المكلفة الضرائب في بيان مشترك إنه من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، سيجري تخفيض رسوم الطوابع على تعاملات الأوراق المالية إلى النصف اعتبارًا من الغد. وكانت الضريبة حتى الآن 0.1%.

وترقبت أسواق البورصة في الصين هذا الإجراء، بعدما اهتزت بسبب معاناة الاقتصاد الصيني على خلفية أزمة الديون في العقارات وضعف الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية.

وانخفض مؤشر «سي إس آي» 300 للأسهم الرئيسية في بورصتي شنغهاي وشنتشن بنحو 4% في 2023، بعد عامين متتاليين من التراجع، حسب وكالة «بلومبرغ».

لا خطة انتعاش اقتصادي في الصين

ويعود هذا الانخفاض جزئيًا إلى عدم حصول انتعاش اقتصادي كبير بعد جائحة «كوفيد-19» في الصين، إذ لا تزال السلطات مترددة في الشروع في خطة انتعاش حقيقية.

ومع إعلان هذا الإجراء اليوم الأحد تسعى الحكومة إلى إعادة المستثمرين الذين فقدوا الثقة في الأصول الصينية.

ويتوقع أن يؤدي انخفاض هذه الضريبة إلى حدوث معاملات كبيرة اعتبارًا من الإثنين عند استئناف عروض الأسعار.