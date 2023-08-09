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«بوينغ» تسلم 309 طائرات منذ مطلع العام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 10:03 صباحا
«بوينغ» تسلم 309 طائرات منذ مطلع العام
طائرة «بوينغ 787 دريملاينر» في مصنع الشركة الأميركية في نورث تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، 30 مايو 2023. (أ ف ب)
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سلمت مجموعة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات 309 طائرات منذ بداية العام منها 243 نسخة من طائرتها «737 ماكس».

ويتوافق ذلك بشكل أو بآخر مع جميع عمليات التسليم وجميع الطرازات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سلمت «بوينغ» بين يناير ويوليو 2022 ما مجموعه 242 طائرة، وفق وكالة «فرانس برس».

في 2023 وفي شهر يوليو وحده، سلمت «بوينغ» أكثر من 43 طائرة لمالكيها - منها 33 طائرة من طراز «737 32 ماكس» وواحدة من النسخة العسكرية «بي 8-» وعشر طائرات (ثلاث طائرات 767 وثلاث طائرات 777 من نسخة الشحن وأربع طائرات 787)، وفقا للبيانات التي نشرت على موقع الشركة الإلكتروني.

ارتفاع معدل الإنتاج الشهري لطائرة «737»
أثناء عرض نتائجها للربع الثاني في 26 يوليو، أكدت إدارة المجموعة أهداف التسليم لكامل السنة المالية الحالية: 400 إلى 450 لطراز 737 وبين 70 إلى 80 لطراز 787.

بوينغ تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2042
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وأكدت المجموعة أيضا أن معدل الإنتاج الشهري لطائرة «737» استمر في الارتفاع ليبلغ قريبا 38 طائرة (مقارنة بـ31 سابقا) مع نية زيادتها إلى 50 شهريا بحلول 2025-2026. وبالنسبة للطائرة «787» الخطة هي الوصول إلى عشر طائرات خلال الفترة الزمنية نفسها (5 شهريا في نهاية العام 2023).

سجلت «بوينغ» 52 طلبا في يوليو (الإجمالي والصافي) من شركة الطيران السعودية منها 12 طائرة «737 ماكس» وطائرة «777» نسخة الشحن و39 طائرة من طراز «787»، وذلك بعد معرض لوبورجيه الجوي قرب باريس في يونيو الذي أتاح للمجموعة الحصول على صافي طلبات شهرية تاريخية (288).

ومنذ بداية العام تلقت الشركة المصنعة طلبات شراء إجمالي 579 طائرة و467 صافيا (باستثناء الإلغاءات والتحويلات)، وفي نهاية يوليو وصل دفتر الطلبات إلى 5588 طائرة. وعند قرابة الساعة 15.30 ت غ ارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 0.23% إلى 238.81 دولارا في بورصة نيويورك.

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