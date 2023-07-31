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انتعاش اقتصادي طفيف في منطقة اليورو خلال الفصل الثاني.. وتواصل تباطؤ التضخم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 12:30 مساء
انتعاش اقتصادي طفيف في منطقة اليورو خلال الفصل الثاني.. وتواصل تباطؤ التضخم
شعار العملة الأوروبية اليورو أمام البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، 4 يوليو 2013. (أ ف ب)
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سجلت منطقة اليورو انتعاشاً اقتصادياً طفيفاً في الفصل الثاني من السنة، غير أنها لا تزال تعاني من المشكلات المتواصلة في ألمانيا، وفق تقديرات أولية أصدرها معهد «يوروستات» اليوم الإثنين.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، تحسّن إجمالي الناتج الداخلي للدول العشرين التي تتقاسم العملة الموحدة بنسبة 0,3% بين أبريل ويونيو بوتيرة فصلية، بعدما سجل ركوداً بمستوى 0% خلال الفصل الأول، وفق الأرقام المعدلة التي نشرها المعهد.

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أما معدل التضخم السنوي، فواصل تراجعه في يوليو وصولاً إلى 5,3% بعد تسجيل 5,5% في يونيو و6,1% في مايو، مستفيداً من تراجع أسعار الطاقة مجدداً، وفق يوروستات.

زيادة أسعار الاستهلاك تبقى مرتفعة
غير أن زيادة أسعار الاستهلاك تبقى مرتفعة خصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية (10,8%، مقابل 11,6% في يونيو)، وفق البيانات المفصلة.

وتبقى نسبة النمو أدنى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

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