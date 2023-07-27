  • Alwasat News
Atwasat

«المركزي الأوروبي» يقترح وقف رفع معدلات الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 06:17 مساء
«المركزي الأوروبي» يقترح وقف رفع معدلات الفائدة
لقطة لمقر المصرف المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية في 16 مارس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، أنها ستكون منفتحة في قراراتها المقبلة بشأن أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن المؤسسة المالية قد تقرر وقف هذا الإجراء بعد رفعها عدة مرات.

وقالت في مؤتمر صحفي في فرانكفورت: «سنكون في غاية الانفتاح في ما يتعلق بالقرارات التي ستتخذ في سبتمبر، وفي الاجتماعات التالية»، والتي ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

- لاغارد تحذر من أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم

وأوضحت لاغارد «ننتقل إلى مرحلة نعتمد فيها على البيانات الاقتصادية» التي سيتقرر في ضوئها «ما إذا كنا نرفع (المعدلات) أو سنتوقف عن ذلك». وأضافت «قد نقرر زيادة أو توقفا. سيكون ذلك رهنا بالاجتماعات».

وأكدت أن مجلس الحكام لن يخفض بأي حال من الأحوال معدلاته في الاجتماعات المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد

دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد
ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط

ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب

رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو

رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو
وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية

وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»

ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية (صور)

الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية ...
إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» (صور)

الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» ...
شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوريين

شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في ...
التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة

التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
كاريكاتير حليم - فلسطين

كاريكاتير حليم - فلسطين
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أطباء نيجيريون يبدأون إضرابا مفتوحا
أطباء نيجيريون يبدأون إضرابا مفتوحا
الجيش الأميركي يتعاون مع «ناسا» لتصنيع صاروخ يعمل بالدفع النووي
الجيش الأميركي يتعاون مع «ناسا» لتصنيع صاروخ يعمل بالدفع النووي
الاقتصاد الأميركي يسجل نموا مفاجئا بنسبة 2,4% في الفصل الثاني
الاقتصاد الأميركي يسجل نموا مفاجئا بنسبة 2,4% في الفصل الثاني
لاغارد تحذر من أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم
لاغارد تحذر من أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع...
البنك المركزي التركي يرفع توقعاته بشأن التضخم
البنك المركزي التركي يرفع توقعاته بشأن التضخم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ......
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة...
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة بالاندثار
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة ......
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في تكساس
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في......
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية النادرة
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن ......
المزيد
مصر تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء
مصر تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء...
بوتين يلتزم تسليم الحبوب بشكل مجاني لست دول أفريقية
بوتين يلتزم تسليم الحبوب بشكل مجاني لست دول أفريقية...
«المركزي الأوروبي» يقترح وقف رفع معدلات الفائدة
«المركزي الأوروبي» يقترح وقف رفع معدلات الفائدة...
البنك المركزي التركي يرفع توقعاته بشأن التضخم
البنك المركزي التركي يرفع توقعاته بشأن التضخم...
لاغارد تحذر من أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم
لاغارد تحذر من أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ......
المزيد