«المركزي الأوروبي» يقترح وقف رفع معدلات الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، أنها ستكون منفتحة في قراراتها المقبلة بشأن أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن المؤسسة المالية قد تقرر وقف هذا الإجراء بعد رفعها عدة مرات.

وقالت في مؤتمر صحفي في فرانكفورت: «سنكون في غاية الانفتاح في ما يتعلق بالقرارات التي ستتخذ في سبتمبر، وفي الاجتماعات التالية»، والتي ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضحت لاغارد «ننتقل إلى مرحلة نعتمد فيها على البيانات الاقتصادية» التي سيتقرر في ضوئها «ما إذا كنا نرفع (المعدلات) أو سنتوقف عن ذلك». وأضافت «قد نقرر زيادة أو توقفا. سيكون ذلك رهنا بالاجتماعات».

وأكدت أن مجلس الحكام لن يخفض بأي حال من الأحوال معدلاته في الاجتماعات المقبلة.