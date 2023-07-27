لاغارد تحذر من أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، من أن قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تاريخي لتصدير الحبوب من أوكرانيا قد يؤدي إلى رفع أسعار المواد الغذائية ومفاقمة التضخم.

وقالت لاغارد في تصريح للصحافة نقلته وكالة «فرانس برس» إن الانسحاب ينطوي على «خطر ارتفاع التضخم»، بعدما رفع المصرف الأوروبي معدلات الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية.

- بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية

يأتي ذلك، بينما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدى افتتاحه قمة بين روسيا وأفريقيا في سانت بطرسبرغ في شمال غرب البلاد، ست دول من هذه القارة بشحنات حبوب مجانية «في الأشهر المقبلة».

وأكد في خطابه الافتتاحي الذي نقله التليفزيون الروسي: «في الأشهر المقبلة سنتمكن من تأمين شحنات مجانية من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا» على خلفية قلق دول أفريقية من توقف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قبل فترة قصيرة، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».