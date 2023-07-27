  • Alwasat News
Atwasat

بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 01:45 مساء
بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتحدث خلال قمة «روسيا - أفريقيا» المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، الخميس 27 يوليو 2023. (موقع الرئاسة الروسية)
alwasat radio

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى افتتاحه قمة بين روسيا وأفريقيا في سان بطرسبرغ في شمال غرب البلاد، ست دول من هذه القارة بشحنات حبوب مجانية «في الأشهر المقبلة».

وأكد بوتين في خطابه الافتتاحي الذي نقله التلفزيون الروسي: «في الأشهر المقبلة سنتمكن من تأمين شحنات مجانية من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا» على خلفية قلق دول أفريقية من توقف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قبل فترة قصيرة، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد

دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد
ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط

ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب

رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو

رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو
وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية

وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»

ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية (صور)

الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية ...
إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» (صور)

الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» ...
شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوريين

شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في ...
التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة

التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
كاريكاتير حليم - فلسطين

كاريكاتير حليم - فلسطين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير خارجية النيجر يرفض الانقلاب.. ويؤكد: نحن السلطة الشرعية
وزير خارجية النيجر يرفض الانقلاب.. ويؤكد: نحن السلطة الشرعية
أوكرانيا: قتيل جراء ضربة روسية على أوديسا
أوكرانيا: قتيل جراء ضربة روسية على أوديسا
روسيا تعلن العثور على «آثار متفجرات» بسفينة شحن في البحر الأسود
روسيا تعلن العثور على «آثار متفجرات» بسفينة شحن في البحر الأسود
بوتين أمام قمة روسيا - أفريقيا: منفتحون على التعاون في كل المجالات
بوتين أمام قمة روسيا - أفريقيا: منفتحون على التعاون في كل ...
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا
6 قتلى في ضربات روسية على شرق أوكرانيا...
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه
بوتين يكشف تفاصيل عرضه على قائد «فاغنر».. والأخير يرفضه...
المزيد
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج «الفوري» عن رئيس النيجر
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج «الفوري» عن رئيس النيجر...
بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية
بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية...
الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق بازوم.. وإعادة النظام الدستوري للنيجر
الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق بازوم.. وإعادة النظام الدستوري ......
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» الانقلابيين
رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر يعلن «تأييد إعلان» ......
بوتين أمام قمة روسيا - أفريقيا: منفتحون على التعاون في كل المجالات
بوتين أمام قمة روسيا - أفريقيا: منفتحون على التعاون في كل ......
المزيد