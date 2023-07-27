بوتين يعد بشحنات حبوب مجانية لـ6 دول أفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى افتتاحه قمة بين روسيا وأفريقيا في سان بطرسبرغ في شمال غرب البلاد، ست دول من هذه القارة بشحنات حبوب مجانية «في الأشهر المقبلة».

وأكد بوتين في خطابه الافتتاحي الذي نقله التلفزيون الروسي: «في الأشهر المقبلة سنتمكن من تأمين شحنات مجانية من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب لبوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا» على خلفية قلق دول أفريقية من توقف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قبل فترة قصيرة، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».