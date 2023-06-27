تقرير: مسار تحول الطاقة في بريطانيا بطيء بشكل مقلق

القاهرة - بوابة الوسط

يسجل مسار تحول الطاقة في المملكة المتحدة وتيرة «بطيئة بشكل مقلق»، وفق تقرير صدر، الثلاثاء، عن لجنة تغيُّر المناخ «CCC»، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تقديم المشورة للحكومة البريطانية بشأن بلوغ مرحلة الحياد الكربوني.

ودعا التقرير الحكومة إلى اتخاذ «إجراءات أكثر جرأة» وإعادة المناخ إلى قائمة «الأولويات» من جديد. وأدى نشر خطة حكومية من ثلاثة آلاف صفحة حول استراتيجية الحكومة البريطانية إلى «تدهور ملحوظ في ثقة لجنة تغيُّر المناخ (CCC) في قدرة المملكة المتحدة لتحقيق أهدافها»، وفق وكالة «فرانس برس».

في بيان صدر، الثلاثاء، قالت لجنة تغير المناخ إنه في حين أن انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد انخفضت حتى الآن بنسبة 46% عن مستويات العام 1990، فقد تعهدت المملكة المتحدة في قمة «كوب26» المناخية خفضها بنسبة 68% بحلول العام 2030، وأضافت: «لم يتبق سوى سبع سنوات، وبالتالي فإن المعدل السنوي الأخير لخفض الانبعاثات، باستثناء تلك المرتبطة بتوليد الكهرباء، يجب أن يتضاعف أربع مرات».

الأهداف المناخية الأوروبية «لا تسير على ما يرام»

يأتي هذا التقرير فيما أشارت محكمة المدققين الأوروبية من جهتها، الإثنين، إلى أن الأهداف المناخية الأوروبية الطموحة للعام 2030 «لا تسير على ما يرام»، وأن «أدلة قليلة» تثبت أن الإجراءات والأموال المرصودة لهذه الغاية ستكون كافية لتحقيقها.

في المملكة المتحدة، التي تهدف إلى بلوغ مستوى الحياد الكربوني بحلول العام 2050، «تُرصد بوادر انتقال للطاقة في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية أو في نشر الطاقة المتجددة، ولكن تكثيف الجهود بكلّيته يسلك مسارًا بطيئًا بشكل مقلق»، وفق لجنة تغيُّر المناخ.

وأبدت الهيئة الاستشارية الحكومية اعتقادها بأن حكومة المملكة المتحدة تبني جهودها على «الحلول التقنية التي لم يجر اعتمادها بعد على نطاق كافٍ، بدلًا من تشجيع الناس على تقليل أنشطتهم التي تؤدي إلى انبعاثات لثاني أكسيد الكربون».

كذلك، انتقدت اللجنة الوتيرة الخجولة جدًا لزراعة الأشجار، أو أحواض الكربون الطبيعية، أو لنشر مضخات الحرارة. وأشارت المنظمة نفسها في نهاية مارس الماضي إلى أنه رغم العواقب الظاهرة منذ الآن، بين درجات الحرارة القياسية وحرائق الغابات غير المسبوقة في الصيف الماضي، لم تبذل المملكة المتحدة أي جهد كافٍ لإعداد البلاد للتكيف مع الاحترار المناخي.