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الليرة في أدنى مستوياتها أمام الدولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 10:47 صباحا
الليرة في أدنى مستوياتها أمام الدولار
شعار البنك المركزي التركي في صورة من الأرشيف.. (أ ف ب)
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تراجع سعر صرف الليرة التركية أكثر من 5%، الأربعاء، لتبلغ أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، بعد عشرة أيام على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان.

وبعيد الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، الأربعاء، بلغ سعر الليرة التركية التي دعمها البنك المركزي بكثافة قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حوالي 22.80 للدولار الواحد أي بتراجع نسبته 5.5%.

الليرة تتراجع أمام اليورو
وسجلت الليرة التركية تراجعا كبيرا أمام اليورو (5.35%) أيضا. وقد بلغ سعرها حوالي 24.38 لليورو الواحد، مقابل أقل من 21.5 لليورو قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 مايو.

وأنفق المصرف المركزي التركي حوالي 30 مليار دولار لدعم الليرة بين الأول من يناير والانتخابات الرئاسية؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في احتياطيه من النقد الأجنبي.

وعين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يتبع سياسة نقدية غير تقليدية، محمد شيمتشيك وزيرا جديدا للاقتصاد، السبت، وستكون مهمته وقف التضخم (39.6% على أساس سنوي في مايو)، وإعادة الاقتصاد التركي إلى مساره الصحيح.

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