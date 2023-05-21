وزيرة الخزانة الأميركية: أول يونيو «موعد نهائي» لرفع سقف الديون

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، إن الأول من يونيو لا يزال «موعدًا نهائيًا حتميًا» لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

خيارات صعبة إذا أخفق الكونغرس

وأضافت يلين متحدثة في برنامج «فايس ذا بريس» أو «واجه الصحافة» الذي تبثه شبكة NBC؛ أنه ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونغرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة، بحسب «فرانس برس».

وأضافت «أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونغرس إلى أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل يونيو وربما في الأول منه. وسأواصل إطلاع الكونغرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي. لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي».

بايدن: مقترحات الجمهوريين «غير مقبولة»

من جانبه أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، أن مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين الأميركي «غير مقبولة». وقال بايدن للصحفيين في قمة مجموعة السبع في اليابان، «حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة، لأن الكثير مما اقترحوه حتى الآن ببساطة وبصراحة تامة غير مقبول».

- بايدن يدرس استخدام آلية دستورية لتجنب تخلف بلاده عن سداد الديون

- بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة

وأعلن بايدن اليوم أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.

وقال بايدن: «لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن»، مضيفًا: «أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك (..) صلاحية قانونية» لتجاوز الكونغرس.

ويسعى الرئيس الأميركي إلى كسر الجمود في المفاوضات المعقدة بشأن رفع سقف الدين العام ليتمكن أكبر اقتصاد في العالم من تفادي التخلف عن السداد.