بايدن يدرس استخدام آلية دستورية لتجنب تخلف بلاده عن سداد الديون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.

وقال بايدن في قمة مجموعة السبع في هيروشيما: «لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن»، مضيفًا: «أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك (..) صلاحية قانونية» لتجاوز الكونغرس، حسب وكالة «فرانس برس».

ويسعى الرئيس الأميركي إلى كسر الجمود في المفاوضات المعقدة بشأن رفع سقف الدين العام ليتمكن أكبر اقتصاد في العالم من تفادي التخلف عن السداد.

اتصال بين بايدن وزعيم الجمهوريين لحل أزمة الديون

وقال البيت الأبيض إن بايدن الذي يختتم ثلاثة أيام من قمة مجموعة السبع في هيروشيما، سيتصل بزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي عند نهاية القمة.

وأوضح مسؤول أميركي أن بايدن واصل متابعة المفاوضات عن كثب بشأن إطار عمل الميزانية بين الحزبين والحاجة الملحة ليتصرف الكونغرس لتفادي تخلف عن السداد.

وبحسب المسؤول، فإن الرئيس الأميركي تلقى تحديثا من فريقه الليلة الماضية وهذا الصباح بشأن وضع المفاوضات. ووجه بايدن فريقه للتنسيق مع مكارثي لتحديد موعد للاتصال.