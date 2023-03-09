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استقرار أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في المخزونات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 08:21 صباحا
استقرار أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في المخزونات الأميركية
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بدرجة أكبر من المتوقع، واصطدام آمال تعافي الطلب في الصين بمخاوف رفع أسعار الفائدة الأميركية مجددا، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع استهلاك الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» سنتين إلى 82.68 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 76.65 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ويوم الثلاثاء الماضي، تراجعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 3% وسجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ أوائل يناير بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع.

توقعات بزيادة الطلب في الصين
في حين تراجعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 1.3% في أول شهرين من العام 2023 عن العام السابق، بينما أشار محللون إلى تسارع الواردات في فبراير كدليل على انتعاش الطلب على الوقود بعد أن ألغت بكين ضوابط فيروس «كورونا» المستجد، وفق «رويترز».

في مؤتمر في هيوستن الثلاثاء الماضي، توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص ارتفاع طلب الصين على النفط بين 500 إلى 600 ألف برميل يوميا في العام 2023.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، متحدية توقعات المحللين بزيادة 395 ألف برميل وإنهاء سلسلة من زيادة المخزونات استمرت عشرة أسابيع.

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