الدنمارك تدشن أول مقبرة لثاني أكسيد الكربون المستورد

القاهرة - بوابة الوسط

تدشن الدنمارك، الأربعاء، موقعا هو الأول في العالم لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون الآتي من دول أخرى على عمق 1800 متر تحت بحر الشمال، ويشكل أداة ضرورية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأقيمت هذه «المقبرة» لثاني أكسيد الكربون في حقل سابق للنفط ساهم في الانبعاثات، بقيادة المجموعة الألمانية العملاقة للكيمياء «إينيوس» وشركة الطاقة الألمانية «وينترشال ديا». وستسمح بتخزين كمية تصل إلى ثمانية ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول 2030. وتعادل هذه الكمية 1.5 بالمئة من انبعاثات فرنسا من الغاز، وفق وكالة «فرانس برس».

ويدشن ولي العهد الدنماركي الأمير فريديريك الأربعاء مشروع «غرينساند» في مرحلته التجريبية في إسبيرغ (جنوب غرب). ولا تزال مشاريع جمع هذه الغازات التي تعد المسؤولة الرئيسية عن الاحتباس الحراري، وحبسها، في بداياتها ومكلفة جدا. وهناك أكثر من مئتي مشروع في العالم من هذا النوع جرى تشغيلها أو يجري تطويرها حاليا.

مميزات مشروع «غرينساند»

ويتميز مشروع «غرينساند» عن المواقع الموجودة حاليا بالقرب من منشآت صناعية لحبس الغاز، بأنه يسمح بجلب الغازات من أماكن بعيدة. وينقل الغاز بحرا إلى منصة «نيني ويست» على تخوم المياه النرويجية، إلى خزان يقع على عمق 1.8 كيلومتر.

وتقول السلطات الدنماركية التي تريد تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045، إنه «أداة لا غنى عنها» في سياستها المناخية. وقال وزير المناخ والبيئة الدنماركي لارس آغارد لوكالة «فرانس برس» إن «باطن الأرض يحتوي على إمكانات تخزين أكبر بكثير من انبعاثاتنا لذلك نحن قادرون على تخزين الكربون القادم من البلدان الأخرى».

وبحر الشمال منطقة مناسبة لحبس الغازات لأنه يحوي عددا من خطوط أنابيب الغاز والخزانات الجيولوجية التي أصبحت فارغة بعد عقود من استغلال النفط والغاز. وقال مدير مركز التقنيات البحرية في الجامعة التكنولوجية في الدنمارك مورتن يبيسين إن «حقول النفط والغاز التي نضبت تتميز بعدد من النقاط»، مشيرا إلى أنها «موثقة بشكل جيد وهناك عمليا بنية تحتية يمكن إعادة استخدامها على الأرجح».