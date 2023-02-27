وزيرة الخزانة الأميركية: تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا دفعة أولى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي تزور كييف، الإثنين عن تحويل 1.2 مليار دولار لدعم موازنة أوكرانيا لمساعدتها في «الرد على الهجمات الروسية» من خلال تخفيف الضغط عن ماليتها.

بعد أسبوع على الزيارة المفاجئة للرئيس الأميركي جو بايدن، التقت الوزيرة بدورها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعلنت «تحويل مبلغ إضافي يزيد عن 1.2 مليار دولار»، بحسب «فرانس برس».

وقالت في خطاب «هذه هي الدفعة الأولى من نحو 10 مليارات دولار لدعم الموازنة ستقدمها الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة»، قائلة إن «الحفاظ على حكومة فعالة (كان) ضروريا من أجل تمكين أوكرانيا من الرد على الهجمات الروسية».

الأموال تسمح لأوكرانيا بمساعدة ملايين النازحين

وأضافت «دعمنا الإقتصادي يسمح للحكومة الأوكرانية والخدمات العامة الأساسية بان تبقى ناشطة في ظروف استثنائية»، موضحة أن هذه الأموال ستسمح لأوكرانيا بدفع رواتب معلميها وفرق الإطفاء أو حتى مساعدة ملايين النازحين.

وفقا ليلين، قدمت الولايات المتحدة 50 مليار دولار مساعدات «أمنية واقتصادية وإنسانية» لأوكرانيا في عام 2022، مما يجعل واشنطن «أكبر مانح ثنائي» لكييف.

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وقالت «سنمارس ضغوطا لتحرك أكبر من جانب حلفائنا وشركائنا». كما زارت يلين مدرسة والجدار المقام «تخليدا لذكرى المدافعين عن أوكرانيا الذين سقطوا خلال الحرب بين أوكرانيا وروسيا» برفقة السفيرة الأميركية في أوكرانيا بريدجت برينك.

فضيحة فساد كبرى بشأن إمدادات الجيش

وأشادت وزيرة الخزانة الأميركية الجمعة بـ«التزام الرئيس زيلينسكي القوي بإدارة هذه الأموال بأكبر قدر من المسؤولية»، مشيرة إلى أن الحكم الرشيد ومكافحة الفساد يجب أن يكونا «بالأهمية نفسها في أوقات الحرب والسلام».

في الأسابيع الأخيرة هزت أوكرانيا التي يعتمد مجهودها الحربي إلى حد كبير على الدعم الغربي، فضيحة فساد كبرى مفترضة بشأن إمدادات الجيش. وتمت إقالة العديد من المسؤولين السياسيين.