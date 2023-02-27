الكرملين: العقوبات الأوروبية «عبثية» والظروف غير مهيئة للحل السلمي

القاهرة - بوابة الوسط

صف الكرملين اليوم الاثنين العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد عام من بدء هجومه في أوكرانيا والتي استهدفت 121 فردًا وكيانًا، بأنها «عبثية». مشيرا إلى أن اقتراحا الصين الأسبوع الماضي لتسوية النزاع في أوكرانيا «يستحق الاهتمام»، لكن الظروف اللازمة لحل سلمي غير مستوفاة «في الوقت الراهن»، وفق وكالة فرانس برس.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين للصحفيين «كل هذا عبثي. يمكننا أن نرى أنهم يخضعون أي شخص لعقوبات ... لمجرد إعداد قوائم جديدة»، مع تأكيده أن هذه الإجراءات «لن تؤثر» على المستهدفين بها. وأضاف الناطق باسم الكرملين «إننا ننظر في خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير ... إنها عملية طويلة. في الوقت الراهن، لا نرى الظروف التي من شأنها أن تضع هذه القضية على مسار سلمي... العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) مستمرة».

بكين تدعو لمحادثات سلام

ودعت بكين التي تعلن حيادها في النزاع مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع حليفتها روسيا، الأسبوع الماضي إلى محادثات سلام وأصدرت وثيقة من 12 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تضمنت احترام السيادة الإقليمية لجميع الدول. وشكرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الماضية الصين على جهودها لكنها قالت إن أي تسوية يجب أن تعترف بسيطرة روسيا على أربع مناطق أوكرانية أعلنت ضمها وهي مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون وإن كانت لا تسيطر عليها بالكامل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة إلى العمل مع الصين، قائلاً إن الوثيقة الصينية «تحترم وحدة أراضينا، والقضايا الأمنية» التي نطرحها. وأردف زيلينسكي إن الدولة التي تتعرض أراضيها للهجوم هي وحدها التي يمكنها طرح "مبادرات سلام".

يأتي نشر المقترح في أعقاب اتهامات من الغرب بأن الصين تفكر في تسليح روسيا، وهو ما نفته بكين.