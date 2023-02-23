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وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 11:45 صباحا
وزيرة الخزانة الأميركية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي سلبي جدا
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الخميس أن العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا «لها تأثير كبير جدا» على اقتصاد موسكو.

وأضافت يلين، قبيل اجتماع لمجموعة العشرين في الهند: «أرى أن عقوباتنا كان لها تأثير سلبي كبير على روسيا حتى الآن.. إنها تعاني من عجز كبير في الموازنة»، حسب وكالة «فرانس برس».

الإثنين الماضي، وأعلنت وكالة الإحصاءات  الروسية «روستات» أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 2.1 % بالمقارنة مع السنة السابقة.

تراجع النمو المحلي
وتوقعت وزارة التنمية الاقتصادية في سبتمبر تراجعاً بنسبة 2.9 %، فيما توقع البنك المركزي الروسي في ديسمبر تراجعاً يقارب 3 %.

وبحسب أرقام أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 يناير الماضي، كان من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 2.5 % لمجمل العام 2022، وهي نسبة أدنى بكثير من التوقعات الكارثية التي وردت في الربيع الماضي في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

صندوق النقد: نمو إيجابي في روسيا خلال 2023
وفي أواخر يناير، توقع صندوق النقد الدولي انكماشاً اقتصادياً أكثر اعتدالاً مما كان متوقعاً في روسيا للعام 2022 قدّر بنسبة -2.2 % بالمقارنة مع -3.4 % سابقاً، مشيرًا إلى أن ذلك سيليه نمو إيجابي بصورة طفيفة في 2023.

وفي مطلع فبراير الجاري، توقع البنك المركزي الروسي تضخماً سنوياً ما بين 5 و7 % في 2023، قبل العودة إلى 4 % في 2024.

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