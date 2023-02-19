70 % ارتفاعا في صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» في يناير

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت الجمعية الصينية لسيارات الركاب أن صادرات شاحنات «بيك آب» في الصين ارتفعت بنسبة 70% على أساس سنوي في يناير الماضي. وذكرت الجمعية أن ما مجموعه 10 آلاف شاحنة «بيك آب» صدرت خلال الشهر الماضي.

وأضافت الجمعية أن مبيعات شاحنات «بيك آب» في الصين انخفضت بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 43 ألف وحدة في يناير الماضي بسبب آثار ناجمة عن وباء «كوفيد-19»، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.