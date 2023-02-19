70 % ارتفاعا في صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» في يناير...

ذكرت الجمعية الصينية لسيارات الركاب أن صادرات شاحنات «بيك آب» في الصين ارتفعت بنسبة 70% على أساس سنوي في يناير الماضي. وذكرت الجمعية أن ما مجموعه 10 آلاف شاحنة «بيك آب» صدرت خلال الشهر الماضي.
وأضافت الجمعية أن مبيعات شاحنات «بيك آب» في الصين انخفضت بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 43 ألف وحدة في يناير الماضي بسبب آثار ناجمة عن وباء «كوفيد-19»، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
تصدير 128 ألف شاحنة «بيك آب»
وفي العام 2022، صدر ما إجماليه 128 ألف شاحنة «بيك آب»، بزيادة 65% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 25% من إجمالي مبيعات شاحنات «بيك آب» في البلاد.
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