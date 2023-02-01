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«المركزي الأميركي» يرفع أسعار الفائدة 0.25%

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 09:32 مساء
«المركزي الأميركي» يرفع أسعار الفائدة 0.25%
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رفع المصرف المركزي الأميركي، الأربعاء، معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليتراوح يتراوح بين 4,50 و4,75%.

وهذه الزيادة هي الثامنة على التوالي في غضون عام، لكنها أقل حدة من سابقتها، حيث توقع الفدرالي الأميركي في الوقت نفسه زيادات إضافية مستقبلاً.

- الاحتياطي الفدرالي الأميركي يرفع نسبة الفائدة ويخفض توقعات النمو

وقالت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، في بيان صدر بعد اجتماعها الأول لهذا العام، إن المؤشرات الأخيرة تظهر نموًا معتدلاً في الإنفاق والإنتاج، مشيرة إلى أن التضخم تباطأ قليلاً لكنه لايزال مرتفعًا.

وفي 14 ديسمبر الماضي، رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، وتراوحت النسبة وقتها بين 4.25 و4.50%.

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