الاحتياطي الفدرالي الأميركي يرفع نسبة الفائدة ويخفض توقعات النمو

القاهرة - بوابة الوسط

رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية الأربعاء، لكنه حذر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز الخمسة بالمئة.

وقال الاحتياطي في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4.25 و4.50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007. كما أفاد أن التضخم سيتباطأ إلى 3.1 بالمئة فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1.2 إلى 0.5%، وفق «فرانس برس».

إشارات إيجابية مؤخرًا مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين

وهذه الزيادة أقل مما قررته المؤسسة في أربع مناسبات سابقة هذا العام عندما رفعت نسبة الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، لكنها لا تزال تعد قفزة حادة. كما أفاد أن التضخم سيتباطأ إلى 3.1 بالمئة فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1.2 إلى 0.5 بالمئة، ما يعني تجنّب انكماش الاقتصاد.

يستغرق تأثير السياسة النقدية على القطاعات المختلفة وقتًا، لكن ظهرت إشارات إيجابية مؤخرًا مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين في تشرين الثاني/نوفمبر.