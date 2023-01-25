ارتفاع أسعار النفط العالمية.. خام برنت بـ80.3 دولار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء وسط تفاؤل بتعافي الطلب في الصين وتوقعات بحفاظ المنتجين الرئيسيين على سياسة الإنتاج الحالية ، مما عوض مخاوف الركود العالمي.

وصعد خام برنت 17 سنتا أو 0.2 % إلى 86.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 7.40 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط 2.3 % في الجلسة السابقة. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات أو 0.1٪ إلى 80.20 دولار بعد انخفاض 1.8% أنس الثلاثاء.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا ، المدير العام للأبحاث في شركة «نيسان» للأوراق المالية «تتزايد التوقعات بأن يتعافى الطلب الصيني على الوقود في النصف الثاني من العام آخذ في الازدياد ومن المرجح أن يدعم معنويات السوق».

ويقول محللون من بنك «أوف أميركا سيكيوريتيز» إن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد سنوات من القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا قد يطلق العنان لموجة كبيرة من الطلب المكبوت على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

على جانب العرض ، يجب أن تظل الأحجام ثابتة على المدى المتوسط ​​حيث من المتوقع أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، وهي مجموعة تُعرف باسم «أوبك+»، على سياسة الإنتاج الخاصة بها دون تغيير.



توقعات المحللين بشأن اجتماع لجنة «أوبك+»

ورجحت خمسة مصادر في «أوبك+» أمس الثلاثاء أن تصادق لجنة «أوبك+» على سياسة إنتاج النفط الحالية لمجموعة المنتجين عندما تجتمع الأسبوع المقبل، إذ تتوازن الآمال في زيادة الطلب الصيني مع المخاوف بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.



وقررت «أوبك+» في أكتوبر خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا من نوفمبر حتى 2023 في ظل توقعات اقتصادية أضعف. مع ذلك ، توجت المكاسب في أسعار النفط بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية التي تم الإبلاغ عنها بعد استقرار السوق يوم الثلاثاء، وفق رويترز.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد النفط الأميركي. وهذا يمثل ثلاثة أضعاف التوقعات عند بناء نحو مليون في استطلاع أولي أجرته «رويترز» يوم الاثنين الماضي. ومع ذلك ، يتوقع كيكوكاوا من نيسان أن يكون البناء «مؤقتًا لأن انقطاع الإمداد من موجة البرد في الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع لن يؤثر إلا على البيانات في الأسبوعين المقبلين».

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق يوم الأربعاء. وتوقع كيكوكاوا أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 75 دولارًا و 85 دولارًا للبرميل في الأسابيع المقبلة.



وتراقب الأسواق أيضًا قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية للحصول على مزيد من إشارات التداول. قال ييب جون رونج، محلل السوق في «آي جي» ، في مذكرة: «يبدو أن غياب تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة عن فترة التعتيم الحالية قد أزال عبئًا رئيسيًا في معنويات المخاطرة في الوقت الحالي، مما وفر بعض الزخم المتجدد في النمو».



وأضاف المحلل أن المستثمرين ينتظرون لمعرفة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «سيتفاعل مع مفاجأة الهبوط الأخير في التضخم والنمو» عندما يجتمع الأسبوع المقبل.