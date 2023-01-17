«ماركس أند سبنسر» تعاود افتتاح متاجر جديدة في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سلسلة متاجر «ماركس أند سبنسر» البريطانية لبيع الملابس والأطعمة بالتجزئة خططا لخلق 3400 وظيفة عبر افتتاح متاجر، وذلك بعد إغلاق متاجر كثيرة وإلغاء وظائف خلال جائحة «كوفيد-19».

وأفادت المجموعة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أنها ستفتتح 20 متجرا كبيرا جديدا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك بعدما ألغت سبعة آلاف وظيفة على خلفية إجراءات الإغلاق في بريطانيا المرتبطة بالوباء.

وقالت المجموعة إنها ستستثمر 480 مليون جنيه إسترليني (585 مليون دولار) «في متاجر أكبر وأفضل في جميع أنحاء المملكة المتحدة - ما يوفر أكثر من 3400 وظيفة جديدة»، وأضافت أنه سيجرى افتتاح «20 متجرا جديدا أكبر وأفضل» بحلول العام المقبل.