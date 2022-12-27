أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، بعد تخفيف الصين الأخير للقيود المفروضة على انتشار فيروس «كورونا» المستجد إلى زيادة الآمال في الطلب على الوقود، واستمرار المخاوف من تأثير العواصف الشتوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة على إنتاج الطاقة.

وزاد خام برنت 88 سنتا أو 1.1% إلى 84.80 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.44 دولار للبرميل، مرتفعا 88 سنتا أو 1.1%، ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوى لهما منذ الخامس من ديسمبر في وقت سابق من الجلسة، حسب وكالة «رويترز».

قرب إنهاء الحجر الصحي للوافدين إلى الصين

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس الإثنين، إن بكين ستنهي متطلبات الحجر الصحي الوافدين بدءا من الثامن من يناير، لتلغي قاعدة سارية منذ بدء تفشي الوباء قبل ثلاث سنوات، ما أدى إلى تفاؤل بارتفاع الطلب في أكبر دولة مستوردة للنفط الخام.

وتراجعت العملة الأميركية اليوم، بعد هذا الإعلان، وضعف الدولار يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى، وعادة ما يعكس زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة.

إنخفاض إنتاج الطاقة في أميركا جراء العاصفة

وأصابت عاصفة ثلجية مميتة مدينة بوفالو في نيويورك بالشلل في يوم عيد الميلاد، مما أدى إلى محاصرة سائقي السيارات وعمال الإنقاذ في سياراتهم، وترك آلاف المنازل بدون كهرباء، وبالإضافة إلى سقوط قتل، كما ألغت الخطوط الجوية الأميركية نحو 2700 رحلة حتى بعد ظهر السبت الماضي، بعد أن تسبب الطقس في تعكير عمليات المطارات في جميع أنحاء البلاد.

وتسبب البرد القارص والرياح العاتية يوم الجمعة في انقطاع التيار الكهربائي وخفض إنتاج الطاقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التدفئة والكهرباء.