إلغاء 2700 رحلة طيران بأميركا بسبب العواصف الشتوية العاتية

القاهرة - بوابة الوسط

ألغت شركات طيران نحو 2700 رحلة بالولايات المتحدة بعد أن عطلت عواصف شتوية عاتية العمل بالمطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأحبطت عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء العطلات.

وذكر موقع «فلايت أوير» لتتبع الرحلات الجوية أنه جرى تأخير 6200 رحلة في المجمل حتى بعد ظهر أمس السبت. وأظهر الموقع أنه تم إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة في المجمل.

وجاء تعطل الرحلات الجوية في الوقت الذي اجتاحت فيه أجواء شتوية قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة أمس، مما تسبب في انقطاع الكهرباء وتدمير سيارات، ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الحاد في درجات الحرارة إلى أن تسود عدة مدن من ولاية بنسلفانيا حتى ولاية جورجيا أبرد ليلة عيد ميلاد شهدتها السجلات، وفق وكالة «رويترز».

13 درجة تحت الصفر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، متجاوزة المستويات القياسية السابقة التي تم تسجيلها عشية عيد الميلاد العام 1983 وبلغت عشر درجات تحت الصفر.

وقال البرنامج العالمي الأميركي لأبحاث التغير المناخي إن العواصف الشتوية زادت في وتيرتها وشدتها على مدار السبعين عامًا الماضية، وقال صندوق الدفاع عن البيئة إن ذلك يرجع إلى حد ما إلى تغير المناخ.