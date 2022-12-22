«ديكود 39»: اكتشاف بئر الغاز «زيوس 1» في شرق المتوسط يبرز دور إيطاليا كقائد

القاهرة - بوابة الوسط

رأى موقع «ديكود 39» الإيطالي أن اكتشاف شركة «إيني» الإيطالية بئر زيوس 1 في المنطقة الاقتصادية الخالصة الواقعة في شرق البحر المتوسط يدل على «الوعي بدور جديد للغاز بالنسبة لروما، ويبرز دورها كقائد على نطاق واسع».

وأشار إلى تأثير اكتشاف «إيني» بالشراكة مع شركة النفط الفرنسية «توتال إنرجيز» للبئر الجديدة قبالة سواحل قبرص، والذي تقول الشركة الإيطالية نه يقع في مربع 6 على بعد 162 كيلومترًا من الساحل، وعلى عمق مياه يصل إلى 2300 متر.

ولفت تقرير للموقع اليوم الخميس إلى التأثير الجيوسياسي لهذا الاكتشاف على ملف الطاقة، إذ أن البئر هي الاكتشاف الثالث في المربع 6، بعد اكتشاف «كاليبسو 1» و«كرونوس 1» في المربع نفسه، خلال العامين 2018 و2022 على التوالي.

3.5 تريليون قدم مكعب بفضل بئر زيوس

وأدت عمليات الحفر في بئر زيوس إلى اكتشاف عمود بطول 105 أمتار من الغاز الصافي، بكميات إجمالية تصل إلى 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، حسب التقديرات الأولية.

ويرى الموقع أن الاكتشاف الجديد «يعزز في المجمل آفاق منطقة جنوب شرق البحر المتوسط ​​كمصدر جديد لإمدادات الغاز لأوروبا، مع عواقب جيوسياسية معروفة ستسهم في استقلالها في مجال الطاقة».

وأشار إلى وجود رواسب محتملة في الحوض الجيولوجي ذاته بجنوب وجنوب غرب جزيرة كريت، حيث تنفذ شركة «إكسون موبيل» الأميركية عمليات مسح زلزالية.

تفاصيل قبرصية عن الاكتشاف الجديد

وبحسب وزارة الطاقة القبرصية، جرى الانتهاء من أعمال بئر الاستكشاف «زيوس-1» داخل بلوك 6 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص على مسافة 162 كيلومترًا من ساحل قبرص وعلى عمق مياه 2300 متر.

وكشفت التحقيقات عن وجود عمود من الغاز الطبيعي النقي بطول 105 أمتار بكميات تقدر حسب التقديرات الأولية بإجمالي تريليونين إلى 3 تريليون قدم مكعب.، وهذا هو الاكتشاف الخامس على التوالي في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية منذ العام 2011، عندما كشف حفار نوبل إنرجيز عن رواسب «أفروديت» في الكتلة 12.

وتتواجد شركة «إيني» في قبرص منذ العام 2013. وتعمل الشركة في كتل 2،3،6،8 و 9 وتمتلك حصصًا في المربعين 7 و 11، التي تديرها شركة «توتال إينرجيز».