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شولتس: الاتحاد الأوروبي موحد في معارضة خطة دعم الشركات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 09:19 مساء
شولتس: الاتحاد الأوروبي موحد في معارضة خطة دعم الشركات الأميركية
المستشار الألماني أولاف شولتس أثناء مؤتمر صحفي خلال قمة الاتحاد الأوروبي ورابطة آسيان في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل. (أ ف ب)
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيقف موحدا في أي نزاع مع الولايات المتحدة بشأن دعمها للشركات في إطار خطتها للمناخ التي يخشى أن تضر بشركات أوروبية.

وفي حديثه إلى البرلمان قبل قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، قال شولتس إن حزمة واشنطن الهائلة لحماية المناخ تمثل «مساهمة مثيرة للإعجاب في تحول الاقتصاد الأميركي»، بحسب «فرانس برس».

خطة الإنفاق الكبيرة «يجب ألا تعيق المنافسة العادلة»
وأضاف أن الشركاء الأوروبيين «كانوا يأملون منذ فترة طويلة في» خطوات أميركية حاسمة للتصدي لتغير المناخ. لكن شولتس قال إن خطة الإنفاق الكبيرة «يجب ألا تعيق المنافسة العادلة».

وتابع الزعيم الألماني «لهذا السبب أؤيد بشدة المحادثات المكثفة التي تجريها المفوضية الأوروبية مع الولايات المتحدة» بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشها مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

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وأردف «يجب ألا نسمح لأنفسنا بالانقسام في العلاقة عبر الأطلسي- بل على العكس من ذلك. بدلاً من نزاع كبير، يجب علينا تعزيز تعاون أكبر».

ينصّ قانون خفض التضخم الأميركي على صرف حوالى 370 مليار دولار من الإعانات للتحول إلى الطاقة الخضراء، إضافة إلى تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية وبطارياتها المصنوعة في الولايات المتحدة.

واعتبر العديد من قادة الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم ماكرون، أن المساعدات الأميركية تحثّ الشركات الأوروبية على الانتقال إلى الولايات المتحدة.

تحقيق انفراجة في الملف
خلال زيارة الدولة أجراها إلى واشنطن مؤخرا، دعا الرئيس الفرنسي نظيره الأميركي إلى إدخال «تعديلات» على الخطة حتى لا تُعامل الشركات الأوروبية بشكل غير عادل، لكن ذلك لم يتحقق بعد.

ولم تسفر محادثات التجارة والتكنولوجيا بين المسؤولين الأميركيين والأوروبيين الأسبوع الماضي عن تحقيق انفراجة في الملف.

لكن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس قال للصحفيين بعد المحادثات «إننا نترك هذا الاجتماع أكثر تفاؤلاً بقليل مما كنا قبله».

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