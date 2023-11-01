«تسلا» تحدد موعد تسليم شاحنة «سايبر تراك»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلن إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية أن الشركة بصدد تسليم الدفعات الأولى من شاحنة «سايبر تراك» نهاية نوفمبر الجاري، وذلك بعد أربع سنوات كاملة من الإعلان عنها.

كما أعلن، أمس الثلاثاء، أن «تسلا» تستهدف إنتاج 200 ألف وحدة من شاحنة «سايبر تراك» الكهربائية سنويا، وزيادة الإنتاج إلى 250 ألف وحدة سنويا بحلول العام 2025، كما أفادت وكالة «رويترز».

وكشف أن تسليم الدفعة الأولى من الشاحنة سيكون بحلول 30 من نوفمبر الجاري، بعد أربع سنوات تقريبا من الكشف عنها خلال حدث ضخم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

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تحديات أمام إنتاج «سايبر تراك»

وخلال مدونة صوتية «بودكاست» بعنوان (Joe Rogan Experience) أشار ماسك إلى الصعوبات التي واجهت «تسلا» لإنتاج شاحنة مثل «سايبر تراك»، مشيرا إلى التحديات الهائلة في زيادة الإنتاج وزيادة الأرباح.

وقال: «نحن نهدف إلى إنتاج نحو 200 ألف وحدة سنويًا عند نقطة الإنتاج... ربما أكثر قليلاً، لكن لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على أن التصنيع أصعب بكثير من التصميم الأولي».