40 ألف دولار للحصول على «Cyber truck» أول مركبة كهربائية من تسلا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «تسلا» الأميركية لصناعة السيارات أن النسخة الأولى من مركبة البيك آب الكهربائية «Cyber truck» خرجت من خط الإنتاج في مصنعها الضخم بتكساس جنوب الولايات المتحدة.

وكتبت الشركة على «تويتر»: «انتهى صنع أول مركبة سايبر تراك في مصنع غيغا تكساس»، ونشرت صورة تظهر المركبة محاطة بعشرات الأشخاص الذين كانوا يرتدون سترات أمان صفراء وخوذا داخل ما يشبه الحظيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأعاد رئيس «تسلا» و«تويتر»، إيلون ماسك، نشر التغريدة، مرفقا إياها بتعليق جاء فيه «تهانينا لفريق تسلا».

وقد أشارت الشركة المصنعة، في أبريل، إلى أن إنتاج هذه المركبة يسير على الطريق الصحيح، للانطلاق كما هو مخطط له خلال العام الجاري في مصنعها الجديد بتكساس.

وكُشف عن المركبة ذات التصميم الاستشرافي القائم خصوصاً على ما يشبه غلاف معدني ذو خطوط غير اعتيادية في نوفمبر 2019.

وأثار عرض «تسلا» التقديمي ضجة كبيرة عندما اخترق أحد موظفي الشركة، بهدف التباهي بصلابة المركبة، زجاجها المصفح من خلال إطلاق مطرقة فولاذية نحوه، مما أثار رد فعل غاضباً لدى «ماسك». بينما ألحقت محاولة ثانية ضرراً في جزء آخر من المركبة.