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40 ألف دولار للحصول على «Cyber truck» أول مركبة كهربائية من تسلا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 11:23 صباحا
40 ألف دولار للحصول على «Cyber truck» أول مركبة كهربائية من تسلا
إيلون ماسك خلال الكشف عن مركبة «Cyber truck» الكهربائية في هوثورن بوالأميركية في 21 نوفمبر 2019 (أ ف ب)
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أعلنت شركة «تسلا» الأميركية لصناعة السيارات أن النسخة الأولى من مركبة البيك آب الكهربائية «Cyber truck» خرجت من خط الإنتاج في مصنعها الضخم بتكساس جنوب الولايات المتحدة.

وكتبت الشركة على «تويتر»: «انتهى صنع أول مركبة سايبر تراك في مصنع غيغا تكساس»، ونشرت صورة تظهر المركبة محاطة بعشرات الأشخاص الذين كانوا يرتدون سترات أمان صفراء وخوذا داخل ما يشبه الحظيرة، وفق وكالة «فرانس برس».
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وأعاد رئيس «تسلا» و«تويتر»، إيلون ماسك، نشر التغريدة، مرفقا إياها بتعليق جاء فيه «تهانينا لفريق تسلا».

وقد أشارت الشركة المصنعة، في أبريل، إلى أن إنتاج هذه المركبة يسير على الطريق الصحيح، للانطلاق كما هو مخطط له خلال العام الجاري في مصنعها الجديد بتكساس.

وكُشف عن المركبة ذات التصميم الاستشرافي القائم خصوصاً على ما يشبه غلاف معدني ذو خطوط غير اعتيادية في نوفمبر 2019.

وأثار عرض «تسلا» التقديمي ضجة كبيرة عندما اخترق أحد موظفي الشركة، بهدف التباهي بصلابة المركبة، زجاجها المصفح من خلال إطلاق مطرقة فولاذية نحوه، مما أثار رد فعل غاضباً لدى «ماسك». بينما ألحقت محاولة ثانية ضرراً في جزء آخر من المركبة.

وبعد يومين من العرض التقديمي الكبير للمركبة، قالت «تسلا» إنها تلقت ما يقرب من 150 ألف طلب مسبق لشرائها. ويتعين على الراغبين في اقتناء المركبة تسديد دفعة أولى قابلة للاسترداد بـ100 دولار فقط.

سعر السيارة
في مايو، لفت «ماسك» إلى أن الشركة ترمي إلى تصنيع 250 ألف مركبة من هذا النوع سنوياً، مؤكداً أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف بسبب سعرها المقبول الذي يبدأ من 39900 دولار.

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