«تسلا» تطرح فئات أرخص من «موديل إس» و«إكس» في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت شركة «تسلا» العالمية لإنتاج السيارات الكهربائية طرح نسخ أقل ثمنا من «موديل إس» سيدان و«موديل إكس» في الولايات المتحدة، مع مدى قيادة أقل.

يأتي ذلك في إطار مسعى الشركة العالمية لتحويل التركيز إلى خفض الأسعار والاهتمام بزيادة المبيعات، كما نقلت وكالة «رويترز»، مساء الإثنين.

وتأتي النسخة الجديدة من «إس» و«إكس» بأسعار تبدأ من 79 ألف دولار و88 ألف دولار على التوالي، في انخفاض بنسبة 10% مقارنة بأسعار الفئات السابقة، وهي جاهزة للتوصيل بين شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري.

الأسعار المخفضة تقتصر على الفئات باللون الأبيض اللؤلؤي، أمام الألوان الأخرى فتأتي بأسعار إضافية أعلى.

ويصل مدى سيارة «موديل إس» الجديدة إلى 320 ميلا، وهو أقل من مدى الإصدارات السابقة الذي يصل إلى 405 أميال للون الأبيض و396 ميلا للألوان الأخرى.



أما مدى سيارة «موديل إكس» الجديدة فيصل إلى 269 ميلا، أقل بكثير من الإصدارات السابقة التي تصل إلى 348 ميلا.

مشكلات الأحزمة والكاميرات تجبر «تسلا» على سحب 271 سيارة

بعد أربع سنوات من عرضها المثير.. تسلا تنتج أول نسخة من مركبة «سايبر تراك»

تأتي أحدث التحركات في الوقت الذي تستعد فيه «تسلا» للتسليم الأول لشاحنة «سايبر تراك»، وإكمال مصنع لها في المكسيك سيكون مخصصا للسيارات الكهربائية، وسيكون أساسًا لسيارة «روبوتاكس».